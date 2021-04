Z bakterijami v boj nad mikroplastiko

Bakterije se običajno nagibajo k združevanju in lepljenju na površine, kar ustvari lepilno snov, imenovano "biofilm". Vidimo jo vsako jutro, ko si na primer umivamo zobe in se znebimo zobnih oblog. Raziskovalci na hongkonški politehnični univerzi (PolyU) želijo uporabiti to lepljivo lastnost bakterij in ustvariti traku podobne mreže mikrobov, ki lahko zajamejo mikroplastiko v onesnaženi vodi in tvorijo mehurček za enkratno uporabo in recikliranje, poroča The Guardian.

Čeprav so te ugotovitve, predstavljene v sredo na letni konferenci Društva mikrobiologov, še vedno predhodne, bi lahko ta izum dolgoročno odprl pot trajnostnemu zniževanju ravni onesnaženja s plastiko s preprosto uporabo nečesa, kar najdemo v naravi. "Nujno je razviti učinkovite rešitve, ki lovijo, zbirajo in celo reciklirajo te mikroplastike, da bi ustavile plastifikacijo našega naravnega okolja,"je dejalaSylvia Lang Liu, raziskovalka mikrobiologije pri PolyU in vodilna raziskovalka tega projekta.

Mikroplastika so delci plastike, običajno manjši od 5 mm, ki se nenamerno spustijo v okolje med proizvodnjo in razgradnjo, na primer vrečk za živila ali steklenic za vodo, ali med vsakodnevnimi aktivnostmi, kot je pranje sintetičnih oblačil, kot je najlon, ali uporaba izdelkov za osebno nego, z drgnjenjem mikrokroglic v njih. Čeprav so majhne, ​​je tveganje za okolje ogromno.