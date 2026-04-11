Z dramatičnim pristankom na vodi se je zaključila misija Artemis 2

Dramatičen veliki finale misije se je zaključil, ko so poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen ob obali San Diega izstopili iz kapsule Orion, poimenovane Integrity. Celoten spust kapsule s tremi padali je bil izveden na avtopilotu. Po varnostnem pregledu so člani posadke zapustili kapsulo. Vojaški helikopterji so nato astronavte enega za drugim dvignili iz napihljivega splava, ki je bil pritrjen na kapsulo, in jih prepeljali na bližnjo ladjo ameriške mornarice USS John P. Murtha, kjer so opravili prve zdravniške preglede.

Vrnitev misije Artemis 2 na Zemljo AP

Posadka je zdrava in srečna, je sporočila Nasa. Kot je dodala, je uspešna misija "začetek nove dobe raziskovanja vesolja s človeško posadko". "To so bili ambasadorji človeštva med zvezdami, ki smo jih poslali tja, in ne morem si predstavljati boljše posadke," je z reševalne ladje dejal Jared Isaacman, predstavnik vesoljske agencije Nasa. Poveljnik misije Reid Wiseman je po pristanku sporočil, da so člani posadke pristanek dobro prestali in da so "stabilni".

Kapsula je ob vstopu v ozračje dosegla hitrost do približno 38.400 kilometrov na uro – 33-kratnik hitrosti zvoka – to je izjemna hitrost, kakršne nismo videli vse od časov misij Apollo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. To je astronavte izpostavilo izjemnim fizičnim obremenitvam. Med spustom je bila zaradi plazme začasno prekinjena komunikacija, poseben toplotni ščit pa je uspešno prestal ključni preizkus. Kapsula je bila namreč med vstopom v Zemljino atmosfero izpostavljena izjemni vročini. Padala pa so nekoliko upočasnila njeno pristajanje.