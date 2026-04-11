Znanost in tehnologija

Z dramatičnim pristankom na vodi se je zaključila misija Artemis 2

Houston, 11. 04. 2026 07.34 pred 9 minutami 3 min branja 69

Avtor:
K.H.
Vrnitev misije Artemis II

Astronavti misije Artemis 2 so uspešno zaključili prvo človeško potovanje v bližino Lune po več kot pol stoletja. Njihova kapsula je po skoraj desetdnevni odpravi pristala v Tihem oceanu ob obali Kalifornije, s čimer se je končala ena najpomembnejših testnih misij sodobnega raziskovanja vesolja.

Dramatičen veliki finale misije se je zaključil, ko so poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen ob obali San Diega izstopili iz kapsule Orion, poimenovane Integrity. Celoten spust kapsule s tremi padali je bil izveden na avtopilotu. 

Po varnostnem pregledu so člani posadke zapustili kapsulo. Vojaški helikopterji so nato astronavte enega za drugim dvignili iz napihljivega splava, ki je bil pritrjen na kapsulo, in jih prepeljali na bližnjo ladjo ameriške mornarice USS John P. Murtha, kjer so opravili prve zdravniške preglede.

Posadka je zdrava in srečna, je sporočila Nasa. Kot je dodala, je uspešna misija "začetek nove dobe raziskovanja vesolja s človeško posadko".

"To so bili ambasadorji človeštva med zvezdami, ki smo jih poslali tja, in ne morem si predstavljati boljše posadke," je z reševalne ladje dejal Jared Isaacman, predstavnik vesoljske agencije Nasa.

Poveljnik misije Reid Wiseman je po pristanku sporočil, da so člani posadke pristanek dobro prestali in da so "stabilni".

Victor Glover in Christina Koch
Victor Glover in Christina Koch
FOTO: Profimedia

Kapsula je ob vstopu v ozračje dosegla hitrost do približno 38.400 kilometrov na uro – 33-kratnik hitrosti zvoka – to je izjemna hitrost, kakršne nismo videli vse od časov misij Apollo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. To je astronavte izpostavilo izjemnim fizičnim obremenitvam.

Med spustom je bila zaradi plazme začasno prekinjena komunikacija, poseben toplotni ščit pa je uspešno prestal ključni preizkus. Kapsula je bila namreč med vstopom v Zemljino atmosfero izpostavljena izjemni vročini. Padala pa so nekoliko upočasnila njeno pristajanje.

Preberi še Vhod v zemljino atmosfero: 'Kot bi leteli 40-krat hitreje, kot letijo potniška letala'

Člani posadke so med poletom v bližino Lune dosegli rekordno oddaljenost od Zemlje (več kot 406.000 kilometrov) ter opazovali dele Lunine oddaljene strani, ki jih človeško oko še nikoli ni videlo. Poseben vrhunec misije je bilo opazovanje popolnega Sončevega mrka. Astronavti pa so delili tudi osupljive fotografije Zemljo iz globine vesolja, vključno s posnetkom Zemljinega "zahoda" v trenutku, ko se naš planet spusti pod Lunino obzorje.

Z uspešno zaključenim poletom so štirje astronavti NASA pripravili teren za pristanek na Luni z novo posadko že čez dve leti ter za vzpostavitev stalne lunarne baze v naslednjem desetletju.

Končni cilj programa Artemis, v okviru katerega je ameriška vesoljska agencija Nasa leta 2022 že uspešno izvedla poskusni polet okrog Lune brez posadke z misijo Artemis 1, je vzpostaviti dolgoročno prisotnost na Luni kot odskočno desko za raziskovanje Marsa.

Misiji Artemis 2 bo namreč sledila misija Artemis 3, ki bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula, nato naj bi astronavti v okviru misij Artemis 4 in 5 tudi pristali na Luni, kar želijo izvesti do konca leta 2028.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
11. 04. 2026 09.09
so skalpiral kakšnega lunatika? : )
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 04. 2026 09.04
Torej pri naslednji odpravi bo raketa za domišljave brihte spet maketa,laž,nateg in pravljica za lahko noč čeprav bo vse resnično in zanimivo phahahahahaha.Lp
Odgovori
+0
1 1
setisfekšn
11. 04. 2026 08.49
Zanimivo a si predstavljate si v kapsuli 400000 km od zemlje v vesolju čudovit občutek mora to bit ampak toliko priprav in denarja za en polet NLP pride na zemljo brez segrevanja v ozračju pristane gre scat in potem spet odleti brez priprav v daljno vesolje;!!
Odgovori
+4
6 2
brusilec
11. 04. 2026 09.04
kaj? ločila?
Odgovori
0 0
Masai_Mara
11. 04. 2026 08.47
Vsa cast za ta podvig. Ni mi pa jasno kako so pristanek na luni lahko izvedli pred 50imi leti s takratnim znanjem in tisto tehnologijo..
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.55
Tudi avtomobili so v tistem času bili zelo kakovostni in že napredni za tisti čas.Lp
Odgovori
+3
3 0
Hani Vajk
11. 04. 2026 09.00
Tehnologija se zadnjih 50 let ni nič kaj spremenila. Prav tako je takrat vladala tekma med ZDA in SZ, kdo bo v čem prvi v vesolju in ni bilo časa za rigorozne varnostne protokole. To so streljali gor rakete vsake 3 mesece. Danes se pa še papirji odločitve ne premešajo v tem času.
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
11. 04. 2026 09.13
Tekma med ZDA in SZ je bila kdo bo prej stopil na Luno ne pa kdo bo pri čem prvi v vesolju.Lp
Odgovori
0 0
KaiC
11. 04. 2026 09.14
Masai, to je nekaj, kar marsikomu ni jasno, ker večina ostane na površju in ne gre v detajle. Potem si ustvarijo lastne ideje z luknjami in ... evo, že imaš prve teoretike zarot. Skratka... Problem ni bil "stara tehnologija", ampak "drugačna tehnologija". Apollo program je bil ekstremno financiran in fokusiran projekt v času hladne vojne, kjer je NASA zbrala najboljše inženirje in naredila sisteme, ki so bili preprosti, robustni in namenski. Takrat smo bili sredi tehnološke revolucije, kjer se je tehnologija razvijala zelo hitro, ampak drugače kot danes... bolj analogno, bolj namensko. Računalniki so bili šibki po današnjih standardih, ampak so bili programirani izključno za to nalogo (npr. Apollo Guidance Computer). Veliko stvari je bilo ročnih, astronavti so bili vrhunsko izurjeni, sistemi pa večkrat redundančni (backup na backup). Za predstavo... je podobno kot danes ne moreš kar zagnati stare DOS aplikacije na modernem sistemu brez prilagoditev... ne zato, ker bi bila stara tehnologija “slabša”, ampak ker je bila narejena za drug ekosistem. Enako velja za Apollo - tako programska kot strojna oprema sta bila ekstremno specifična in danes tega sistema ne moreš kar “prižgati” nazaj. Tudi mehanske komponente so bile narejene namensko za to misijo, pogosto ročno izdelane in brez današnjih standardov masovne proizvodnje ali digitalnega nadzora. Poleg tega po Apollu ni bilo pravega razloga, da bi še naprej pošiljali ljudi na Luno. Za raziskovanje imamo satelite in roverje, ki so cenejši in manj tvegani. Nadgradnja ali ponovna vzpostavitev starega sistema bi pa stala ogromno, brez jasnega cilja pa to nima smisla... Torej ne gre za to, da danes "ne znamo več" na Luno... ampak da bi morali praktično vse narediti na novo, ker je tehnologija šla naprej in stari sistem ni več uporaben. Z drugimi besedami - Jasno je kako iti tja, jasno je kakšne sisteme potrebujemo in jasna je fizika za celotnim projektov. Znanje je še zmeraj tu.
Odgovori
0 0
jung
11. 04. 2026 08.46
Cče je vse to res, se veselim z njimi. Bravo 👍
Odgovori
+3
3 0
Stajerc22
11. 04. 2026 08.46
a so poljubili tla ob povratku tako kot Katy Perry?
Odgovori
+2
2 0
jung
11. 04. 2026 08.58
Štajerc22..... Hi.. Hi.. pa kruh in sol...
Odgovori
0 0
MESE?AR
11. 04. 2026 08.44
Kako nismo videli zadnje strani Lune, če smo jo. Nategujejo ?
Odgovori
+0
1 1
konotera
11. 04. 2026 08.44
Ok, konsenz večine v Evropi je, da ne maramo Amerike, ampak te teorije zarote, da nismo pristali na Luni pa so komične. Ljudje, a veste, kaj so v času hladne vojne delali Rusi in Americani za "izgled" uspeha sistema? Pa za božjo voljo, na polotoku kola so delali Rusi vrtino v Zemljo, ki je globoka čez 10km, samo da bi prišli "najgloblje" od vseh... zapravili miljarde, odkrili nič, enako kot americani na luni.
Odgovori
+1
5 4
Plešemo
11. 04. 2026 08.43
Dobr film
Odgovori
-3
2 5
KaiC
11. 04. 2026 08.46
Te žuli, a?
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.56
Očitno nimaš pojma.
Odgovori
+1
2 1
vrtnar _
11. 04. 2026 08.42
vrnili smo se 50 let nazaj
Odgovori
-4
2 6
brusilec
11. 04. 2026 09.06
smo se, brez tebe... ti si 100 let zadaj
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
11. 04. 2026 08.41
Vrhunec kognitivne disonance, ignorance in zaslepljenosti ljudi, ki verjamejo v te pravljice, neverjetno.
Odgovori
-6
2 8
vrtnar _
11. 04. 2026 08.43
kako se ti moder
Odgovori
+2
2 0
KaiC
11. 04. 2026 08.52
leviindesnikekci, to leti bolj nate in tvoje pajdaše, ki vidite karkoli glede vesolja, skočite v luft in takoj začnete kričat, da je vse laž. Nimate pa enega samega dokaza, ki bi dokazoval vaše paranoične izjave. Prej obratno - ČISTO VSAK podatek, ki ga predstavite kot argument, je zelo jasno vzet izven konteksta ali pa dejansko zelo jasno ponarejen. Nazadnje ste prišli na dan s slikami teh astronavtov v studiju z zelenim platnom. Potem pa pogledaš to sliko in vidiš žensko, ki ni pripeta na štrik, ampak kar leti v zraku. Moški na desni, je pripet z enim štrikom, medtem ko je drugi pripet na kamero od kamermana na čisto čisto drugi poziciji. Moški levo od ženske, pa je sicer bil pripet pravilno, vendar mu je pa manjkala cela roka, njegova dlan pa je kar sama od sebe bingljala naokoli. In TO zelo jasno sliko ustvarjeno z umetno inteligenco, so vaši pajdaši uporabili kot dokaz, da je to bilo snemano v studiju... Toliko o kognitivni disonanci, ignoranci in zaslepljenosti ljudi.
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.56
S tabo je nekaj hudo narobe že veš to.?
Odgovori
+1
1 0
osservatore
11. 04. 2026 09.05
@kekec. Kognitivno disonanco občutite vi butn_skale teorije zarot, zaradi resničnih dogodkov in butn_skalskega (ne)razumevanja doganja zaradi pomanjkanja znaja in izobrazbe.
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
11. 04. 2026 09.14
Tako je.
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 04. 2026 08.40
Brihte spet po svoje pametujejo phahaha.
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
11. 04. 2026 08.39
Tudi tokrat kolicenje parcel ni uspelo
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.35
Torej za vas bo proti koncu leta 2028,če naj bi prišlo do odprave na Luno s človeško posadko ponovno nateg,laž in pravljica za lahko noč phahaha?.Lp
Odgovori
+4
6 2
KaiC
11. 04. 2026 08.37
Eni imate resnično probleme s sprejemenjam človeškega napredka. Zakaj vam gre to tako v nos?
Odgovori
+3
4 1
Professor
11. 04. 2026 08.34
Hahaha! Na luno, kot sem že velikokrat povedal, ni mogoče pristati. Luna ne obstaja v takšni obliki, kot si jo predstavljamo. Američani po porazu v Ukrajini in Iranu ter po objavi Epstain dokumentov, potrebujejo nekaj, kar bi jih obdržalo kot velesilo (recimo pristanek na luno) vendar se čedalje bolj sesuvajo in kot kaže, vzhod bo prevzel vajeti. Kramp spreminja izjave iz minute v minuto in grozi s prazno puško, tako da ga nihče v svetu ne jemlje resno. Američani so svetu dolžni 39 bilionov milijard dolarjev! Pričakujem razpad NATO pakta in ZDA v zelo kratkem času. Dobili bomo 50 novih državic in novo svetovno valuto - juan. Hehe!
Odgovori
-8
4 12
Watcherman
11. 04. 2026 08.38
In ti,ko nisi nič to veš phahahahahaha.Lp
Odgovori
+3
6 3
KaiC
11. 04. 2026 08.39
Lahko si to velikokrat povedal, ampak to še ne pomeni, da si imel prav. Z zapisanim daješ vedet le to,da ne veš kaj dosti o Luni, kaj šele vesolju. Si pa vse te luknje jasno napolnil z raznimi internetnimi bajkami razširjenimi s pomočjo drugih teoretikov zarot in paranoikov.
Odgovori
+2
6 4
leviindesnikekci
11. 04. 2026 08.40
Tocno tako.
Odgovori
-3
0 3
brusilec
11. 04. 2026 08.42
profesor.. držiglede ekonomije, vojn, epsteina... ampak glede lune in vesolja se pa motiš.. artemis je v planih že deset let, ga nizačel trumpln.. in vesolje je velika vakumska luknja,
Odgovori
+1
2 1
brusilec
11. 04. 2026 08.45
luna ba en velik kamnolom zelo oddaljen.. že 2000 let ljudje poznamo zgradbo našega osončja, premer zemlje, oddaljenost od sonca, lune... samoneki psihiči ki raje verjamejobibliji, bogu, pa oporekajo znanosti, ker se bojijo zmot biblije alipa ker tako zelo radi verjamejo v nekaj drugačnega,novega... no resnica je pa znana
Odgovori
-1
1 2
osservatore
11. 04. 2026 08.58
@prof. Glej ga butn_skalo, pa se je javil samooklicani TikTok profesor in razložil kaj je, no kaj mi luna.
Odgovori
0 0
Jež_JFP
11. 04. 2026 08.31
kje je dramatičnost? kaj vse leti iz novinarjevega peresa!
Odgovori
+2
2 0
osservatore
11. 04. 2026 08.28
Kako kej but_skale zarot in ravnozemljaši? Bo kej vaših novih bistroumnih TikTok in Facebook komentarjev? Verjamem, da je s TikTok in Facebook diplomo težko razumeti nekatere tehnološke dosežke, zato bo potrebno najprej končat še tistih pet ali šest razredov osnovne šole.
Odgovori
+6
8 2
Watcherman
11. 04. 2026 08.31
+++++
Odgovori
+1
3 2
kovanec
11. 04. 2026 08.28
Peljali so se najdlje, okoli lune, vrnili se na zemljo in pristali v morju. Od tam naprej so jih reševali iz vode kot ponesrečence v gorah. A ne bi to kapsulo neko stvarjo dvignili na neko ladjo in bi ti ljudje izstopili kot iz avta?
Odgovori
-4
1 5
kovanec
11. 04. 2026 08.29
In kako bo na luni leta 2028?
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.32
Tvoj problem je,da ne razumeš kako vse to poteka,ko kapsula pristane v morju pa za nobeno reševanje se ni šlo phahaha.Lp
Odgovori
+4
5 1
Osatec
11. 04. 2026 08.26
Američani delajo tak spektakel okoli tega, da se čudim. Ali smo pozabili, da so ljudje že pristali na Luni pred več kot 50-imi leti, torej v času, ko se je v Nasi še veliko "računalo" peš. Ko res niso vedeli, koliko bo zdržal toplotni ščit, ali se bodo sploh lahko dvignili iz Meseca itd.. Sedaj pa so šli samo 6.000 km globje v vesolje, pa taka evforija. Čisto ameriško. No, po glavi jih bodo dobili, ko jim bo le uspelo priti na Mesec in jih bodo gor pozdravili Kitajčki: "O, a ste končno prišli"? In Trumpovih sanj "Luna je naša" bo v hipu konec!!
Odgovori
-5
3 8
losser
11. 04. 2026 08.28
stari influencerke prodajajo pajkice pa delajo spektakel okoli slikanja riti... pač vsak svojo promivira klasika.
Odgovori
+3
3 0
bluesky83
11. 04. 2026 08.33
Regrat se ti zaraščazarastel okrog hiše, ukrepaj!
Odgovori
+2
2 0
bluesky83
11. 04. 2026 08.34
Regrat se ti zarašča okrog hiše, ukepaj predno bo prepozno.
Odgovori
+2
2 0
Luka40
11. 04. 2026 08.24
Na Luno jim pa nikakor ne rata.... Aja to je zato, ker so takrat stran vrgli orodje in stroje pa ne vejo kam..... 😆 🤭 Kere bučke ej.. Huston we have a problem 😂
Odgovori
+1
8 7
KaiC
11. 04. 2026 08.42
Luka40 daj si vzemi 5 minut in preberi kaj je bil problem in kaj se je pravzaprav izgubilo. Ker s takšnimi komentarji, dajete ti in tvoji pajdaši bolj vedet, da nimate pojma o čem govorite, ter da poročate naprej samo tisto, kar ste slišali iz strani nekih paranoikov in teoretikov zarot.
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
11. 04. 2026 08.59
+++++
Odgovori
-1
0 1
