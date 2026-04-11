Z dramatičnim pristankom na vodi se je zaključila misija Artemis 2

Dramatičen veliki finale misije se je zaključil, ko so poveljnik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen ob obali San Diega izstopili iz kapsule Orion, poimenovane Integrity. Celoten spust kapsule s tremi padali je bil izveden na avtopilotu.
Po varnostnem pregledu so člani posadke zapustili kapsulo. Vojaški helikopterji so nato astronavte enega za drugim dvignili iz napihljivega splava, ki je bil pritrjen na kapsulo, in jih prepeljali na bližnjo ladjo ameriške mornarice USS John P. Murtha, kjer so opravili prve zdravniške preglede.
Posadka je zdrava in srečna, je sporočila Nasa. Kot je dodala, je uspešna misija "začetek nove dobe raziskovanja vesolja s človeško posadko".
"To so bili ambasadorji človeštva med zvezdami, ki smo jih poslali tja, in ne morem si predstavljati boljše posadke," je z reševalne ladje dejal Jared Isaacman, predstavnik vesoljske agencije Nasa.
Poveljnik misije Reid Wiseman je po pristanku sporočil, da so člani posadke pristanek dobro prestali in da so "stabilni".
Kapsula je ob vstopu v ozračje dosegla hitrost do približno 38.400 kilometrov na uro – 33-kratnik hitrosti zvoka – to je izjemna hitrost, kakršne nismo videli vse od časov misij Apollo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. To je astronavte izpostavilo izjemnim fizičnim obremenitvam.
Med spustom je bila zaradi plazme začasno prekinjena komunikacija, poseben toplotni ščit pa je uspešno prestal ključni preizkus. Kapsula je bila namreč med vstopom v Zemljino atmosfero izpostavljena izjemni vročini. Padala pa so nekoliko upočasnila njeno pristajanje.
Člani posadke so med poletom v bližino Lune dosegli rekordno oddaljenost od Zemlje (več kot 406.000 kilometrov) ter opazovali dele Lunine oddaljene strani, ki jih človeško oko še nikoli ni videlo. Poseben vrhunec misije je bilo opazovanje popolnega Sončevega mrka. Astronavti pa so delili tudi osupljive fotografije Zemljo iz globine vesolja, vključno s posnetkom Zemljinega "zahoda" v trenutku, ko se naš planet spusti pod Lunino obzorje.
Z uspešno zaključenim poletom so štirje astronavti NASA pripravili teren za pristanek na Luni z novo posadko že čez dve leti ter za vzpostavitev stalne lunarne baze v naslednjem desetletju.
Končni cilj programa Artemis, v okviru katerega je ameriška vesoljska agencija Nasa leta 2022 že uspešno izvedla poskusni polet okrog Lune brez posadke z misijo Artemis 1, je vzpostaviti dolgoročno prisotnost na Luni kot odskočno desko za raziskovanje Marsa.
Misiji Artemis 2 bo namreč sledila misija Artemis 3, ki bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula, nato naj bi astronavti v okviru misij Artemis 4 in 5 tudi pristali na Luni, kar želijo izvesti do konca leta 2028.
