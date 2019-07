Z gumijastimi bomboni proti stresu

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Kako premagati stres? Če vprašate mehiške študente biotehnologije, z gumijastimi bomboni. V univerzitetnem laboratoriju so razvili sladkarijo prijetnega okusa in bogato z zdravilnimi rastlinami, ki pomirjajo. Za zdaj je na voljo le med študenti, ki niso kos izpitom in ostalim obveznostim.