Z inovativnimi tehnologijami za znižanje smoga bi prihranili milijarde

Nova temeljita raziskava, ki jo je izvedel InnoEnergy ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), razkriva, da bi lahko evropski državljani z uvedbo inovativnih tehnologij za znižanje smoga v naslednjih 17 letih prihranili 183 milijard evrov. Poročilo, ki nosi naslov Clean Air Challenge (Izziv – Čisti zrak), so pripravili v sodelovanju z družbo Deloitte, nastalo pa je kot odgovor na ugotovitve Evropske komisije, da je smog na globalni ravni kriv za eno od desetih prezgodnjih smrti. Po podatkih iz Bruslja naj bi boj proti smogu med letoma 2018 in 2025 Evropsko unijo stal kar 475 milijard evrov. Znesek predstavlja 2,9 odstotka povprečnega letnega BDP.