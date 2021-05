'Prelomno je, da smo potencialne probiotike vgradili v trden dostavni sistem'

Področje raziskovanja, na katerem dela Zupančičeva, je še kako aktualno. Parodontalna bolezen je namreč prisotna pri približno 50 odstotkih odraslih in 72 odstotkih starostnikov, posledice pa so poleg izgube zob lahko tudi večje tveganje za razvoj drugih bolezni, kot so srčno-žilna obolenja, sladkorna bolezen, bolezni dihal.

Osnovna ideja temelji na lokalnem antibiotičnemu zdravljenju, temu pa sledi dajanje probiotikov za vzpostavitev normalne ustne mikrobiote. Pri izvedbi ideje je ključen izziv predstavljal razvoj nanovlaken iz varnih, to je biorazgradljivih in bioadhezivnih polimerov, in doseči podaljšano sproščanje vgrajene učinkovine.

"Moje glavno področje raziskav so izredno tanka vlakna, ki jih imenujemo nanovlakna, saj njihov premer znaša od nekaj nanometrov do tisoč nanometrov. V takšna nanovlakna, ki so običajno zelo dolga, lahko vgradimo različne učinkovine ali celo probiotike, ki so živi mikroorganizmi in lahko koristno vplivajo na zdravje posameznikov. Nastane dostavni sistem, ki bi se v našem primeru uporabljal za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni," razlaga Zupančičeva. "Parodontolog bi takšna nanovlakna z antibiotiki vstavil v obzobni žepek, nato pa bi se antibiotik sproščal vsaj teden ali dva in v tem času uničil patogene mikroogranizme."

Gre za velik korak v smeri inovativnega zdravljenja parodontalne bolezni."Predvsem je prelomno, da smo potencialne probiotike vgradili v trden dostavni sistem, česar prej še ni bilo v znanstveni literaturi." Probiotike so v sodelovanju z IJS in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani izolirali iz ustne votline zdravih prostovoljcev, na Fakulteti za farmacijo pa so jih vgradili v nanovlakna.Takšna nanovlakna so vsebovala veliko število živih probiotikov, ki so ohranila svojo živost tudi med 1-letnim shranjevanjem, kar običajno ni lahko zagotoviti.

Na to raziskovalno področje jo je sicer zaneslo, ko je izbirala temo magistrske naloge. "Magisterij sem želela opravljati na UCL v Londonu, kjer so me glede na moje področje zanimanja dodelili mentorju s področja farmacevtske nanotehnologije. Delali smo z liposomom podobnimi vezikli s kurkuminom za vnos v pljuča z namenom zdravljenja pljučnih bolezni. Delo me je tako navdušilo, da sem vedela, da si želim nadaljevati z raziskovalno kariero."

Je pa vse skupaj sovpadalo s klicem iz domovine. Na fakulteti za farmacijo so jo povabili, da se prijavi na prosto mesto za mladega raziskovalca: "Ko sem se vrnila iz Londona, sem izvedela veselo novico, da sem bila izbrana. In tako sem postala mlada raziskovalka pri profesorici Julijani Kristl, ki je poznana farmacevtska nanotehnologinja doma in v tujini. Uvedla me je v svet nanovlaken, ki je le eden od nanodostavnih sistemov, s katerimi so se že leta ukvarjali na fakulteti."

Rešitev za zdravljenje parodontalne bolezni je še v raziskovalni fazi. In čeprav so seveda želje in končni cilj vsakega raziskovalca, da bi svoje delo videl uporabljeno v praksi, se Zupančičeva zaveda, da je do tja še dolga pot polna izzivov. "Še posebej pri razvoju zdravil je pot zahtevna, potrebne so ideje, čas, vztrajnost in finančna sredstva. Na primeru covida-19 in hitrega prihoda cepiv na trg, pa lahko vidimo, da se stvari lahko odvrtijo tudi hitreje. A to se je lahko zgodilo, saj je bil velik interes, in posledično je to pripomoglo k pritoku večje količine denarja, kar je pospešilo razvoj in izvedbo vseh potrebnih kliničnih študij."

V primeru njenega raziskovalnega dela je ostalo še nekaj ovir. "Natančno je potrebno preučiti celoten genom potencialnih probiotikov, da vidimo ali obstaja v genetskem zapisu kaj, zaradi česar bi lahko bila bakterija odporna na določene antibiotike ter ali bi lahko na telo delovala škodljivo. Potem je potrebno opraviti klinične študije na živalih in ljudeh ter potrditi varnost, učinkovitost in kakovost razvitega nanozdravila, to pa terja dober plan, čas in denar."

Sredstva pa je, kot pojasnjuje sogovornica, najlažje pridobiti preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS: "Projekte se prijavi februarja, v poletnih mesecih pa izveš ali je bil projekt potrjen. In če je, potem imaš določena finančna sredstva." Obstajajo pa tudi razpisi za evropske projekte, ki pa jih je še veliko težje dobiti.