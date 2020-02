Z izstrelišča v Francoski Gvajani bosta poletela slovenska satelita

Izjemen uspeh slovenske znanosti, ki se širi tudi v vesolje. Konec marca bosta na evropski raketi Vega z izstrelišča v Francoski Gvajani poletela slovenska satelita. Manjši, ki so ga razvili na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in v podjetju Skylabs, tehta samo pet kilogramov in je prvi slovenski nanosatelit. Z njim bi po optimističnih napovedih lahko odkrivali tudi nahajališča nafte.