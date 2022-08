Z magneti stopili korak bližje čistemu in skoraj neomejenemu viru energije

Že leta so si znanstveniki prizadevali, da bi ta proces poustvarili tudi na Zemlji. Če bi jim to uspelo, bi imelo namreč človeštvo na dosegu roke čist in skoraj neomajen vir energije, ki naj bi bil ob tem tudi varnejši od sedanjih jedrskih reaktorjev.

Zdaj so znanstveniki ugotovili, kako unovčiti kar največ energije. Če so lahko laserji še nedavno zadeli le posodo in ne tudi goriva v njej, pa so zdaj to spremenili. Gorivo lahko zdaj zadenejo neposredno, reakcijo pa namesto zlatega ohišja, ki so ga uporabljali pred tem, zadržijo močni magneti.

To sicer ni prvič, da bi magnete uporabljeni za usmerjanje jedrskih reakcij. Znanstveniki namreč že več desetletij uporabljajo magnete za poganjanje jedrskih fuzijskih reaktorjev, vendar pa jim še ni uspelo premestiti ovire porabe energije. Porabijo je namreč več, kot je proizvedejo. A uporaba magnetov bi bila lahko ključna sprememba na tem področju.