Z misijo okrog Lune spet ne bo nič, iz rakete iztekalo gorivo

Nasa je še enkrat preložila zgodovinsko misijo okoli Lune. Na dolgo pričakovano pot okoli Zemljinega satelita in nazaj bi se morali astronavti odpraviti 8. februarja. Po prejšnji preložitvi, ki ji je botrovalo hladno vreme na Floridi, pa so jo ameriški vesoljski agenciji tokrat zagodle težave med ključnim kopenskim preizkusom rakete Artemis II, iz katere je iztekalo gorivo.
Med 'suho vajo' oziroma obsežno generalko so inženirji namreč odkrili puščanje vodika iz sistema za izstrelitev. Ekipe so prav tako naletele na težavo z ventilom, povezanim s kapsulo Orion, ki se nahaja na vrhu rakete in kjer bodo štirje astronavti živeli in delali med 10-dnevno misijo. "Inženirji so se med dvodnevnim testom spopadli z več izzivi," je v svoji objavi zapisala Nasa in dodala, da bodo "ekipe v celoti pregledale podatke s testa". Ob tem je še sporočila, da je izstrelitev prestavljena na marec, točnega datuma niso navedli.
Novica bo za posadko, ki je bila skoraj dva tedna v izogib morebitnim okužbam pred misijo v karanteni, verjetno precej frustrirajoča, poroča Guardian.
Gre sicer za prvo vrnitev v bližino Lune po več kot 50 letih in drugo izstrelitev Nasine rakete po misiji Artemis I leta 2022. Tudi to je med testi pestilo uhajanje vodika. V sklopu misije Artemis II astronavti v Lunino orbito ne bodo vstopili, bodo pa prvi, ki bodo po misiji Appolo 17 leta 1972 opravili krožno pot okoli nje. Misija tako že utira pot naslednji – Artemis III, katere cilj je pristanek blizu Luninega južnega pola.
Za poveljnika rakete Artemis II je Nasa izbrala ameriškega astronavta Reida Wisemana, ki je več mesecev živel in delal na Mednarodni vesoljski postaji. Med posadko so še kanadski fizik in pilot lovskega letala Jeremy Hansen, Christina Koch in Victor Glover.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.