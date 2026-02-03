Z misijo okrog Lune spet ne bo nič, iz rakete iztekalo gorivo

Nasa je še enkrat preložila zgodovinsko misijo okoli Lune. Na dolgo pričakovano pot okoli Zemljinega satelita in nazaj bi se morali astronavti odpraviti 8. februarja. Po prejšnji preložitvi, ki ji je botrovalo hladno vreme na Floridi, pa so jo ameriški vesoljski agenciji tokrat zagodle težave med ključnim kopenskim preizkusom rakete Artemis II, iz katere je iztekalo gorivo.

Med 'suho vajo' oziroma obsežno generalko so inženirji namreč odkrili puščanje vodika iz sistema za izstrelitev. Ekipe so prav tako naletele na težavo z ventilom, povezanim s kapsulo Orion, ki se nahaja na vrhu rakete in kjer bodo štirje astronavti živeli in delali med 10-dnevno misijo. "Inženirji so se med dvodnevnim testom spopadli z več izzivi," je v svoji objavi zapisala Nasa in dodala, da bodo "ekipe v celoti pregledale podatke s testa". Ob tem je še sporočila, da je izstrelitev prestavljena na marec, točnega datuma niso navedli.