Z največjim fuzijskim reaktorjem na svetu bi radi posnemali Sonce

Namen projekta Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) je izgradnja največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja, v katerem bi s pomočjo fuzije ustvarili desetkrat več energije, kot je dovedejo reaktorju. Tako bi prvič doslej dokazali, da je mogoče s fuzijo kontrolirano pridobivati velike količine energije, piše francoska tiskovna agencijaAFP.

Kot je v uradni izjavi ob začetku sestavljanja reaktorja dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, želijo dokazati, da je fuzijsko energijo mogoče pridobivati trajnostno, varno in za komercialno uporabo. Če bo naprava delovala, bo to pomenilo razvoj vira brezogljične energije, ki ne onesnažuje in je obenem še varen, je poudaril. "Takšen vir energije bi zadostil potrebam vseh področij, omejil bi podnebne spremembe in ohranil naravne vire," je dodal.

Količina goriva, potrebnega za fuzijo, v velikosti ananasa je po pojasnilih strokovnjakov enakovredna 10.000 tonam premoga. Iter bi po pričakovanjih lahko proizvedel 500 megavatov toplotne energije, kar je enakovredno 200 megavatom električne energije in dovolj za oskrbovanje okoli 200.000 gospodinjstev.

Gorivo za fuzijsko elektrarno je v osnovi vodik oziroma njegovi izotopi, ki jih je dovolj v morjih in oceanih. Vodikov izotop devterij, ki je ključen za fuzijsko reakcijo, se v morski vodi nahaja v velikih količinah.

Projekt izvaja konzorcij, sestavljen iz članic EU, ZDA, Rusije, Južne Koreje, Japonske, Indije in Kitajske. Sporazum o sodelovanju so sicer podpisali že pred skoraj 14 leti, potem ko sta pobudo za skupno pridobivanje elektrike leta 1985 dala takratni ameriški predsednik Ronald Reagan in voditelj takratne Sovjetske zveze Mihail Gorbačov.

Z dejanskimi poskusi naj bi začeli decembra 2025, polno moč pa naj bi reaktor dosegel desetletje pozneje. To sicer ne pomeni, da bo takrat začel komercialno proizvodnjo, temveč da bo v celoti nared za znanstvene raziskave.

Dele za reaktor so na lokacijo v minulih mesecih pripeljali iz več tovarn po vsem svetu, zdaj pa sledi "največja sestavljanka na svetu", kot je zelo zahteven postopek sestavljanja delov poimenoval generalni direktor projekta Bernard Bigot. Nekateri sestavni deli tehtajo tudi več sto ton.

"Prav vsak vidik projekta mora sovpadati z ostalimi z natančnostjo švicarske ure. V prihodnjih letih bomo morali slediti zelo zahtevnemu načrtu," je dejal Bigot. Pri sestavljanju bo sodelovalo okoli 2300 ljudi.

Nekateri okoljevarstveniki projektu nasprotujejo, saj da gre pri "umetnem soncu za ostudno drago znanstveno iluzijo". Prepričani so, da bi morali sredstva - skupna vrednost projekta je ocenjena na 20 milijard evrov - nameniti "bolj oprijemljivim" raziskavam, še navaja AFP.