Z Naso prihodnje leto 'na počitnice' v vesolje za 44 milijonov evrov

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila, da bo prihodnje leto na Mednarodno vesoljsko postajo začela voziti tudi vesoljske turiste, ki bodo prestali fizične teste. Povratna vozovnica bo stala okrog 50 milijonov dolarjev oziroma okoli 44,4 milijonov evrov.

Počitnice v vesolju v organizaciji Nase, ki je sicer le ena od agencij, ki upravljajo z ISS, bodo lahko trajale do 30 dni. Za zdaj menijo, da lahko opravijo na leto dva takšna turistična aranžmaja. Turiste bosta v vesolje vozili podjetji Boeing in SpaceX.

V strošek 50 milijonov dolarjev (44,4 milijonov evrov) je všteta cena potovanja na in z ISS. Cena zajema tudi komunalne storitve, kot je na primer uporaba stranišča, ki stane na dan na astronavta 11.250 dolarjev ( slabih 10.000 evrov). Voda in zrak astronavta staneta na dan 22.500 dolarjev (okoli 20.000 evrov) in Nasa računa, da bo za nočitev pobrala 35.000 dolarjev (31.000 evrov) na vesoljskega turista.