Z neba strmoglavile vesoljske smeti, kmetoma naročili, naj pokličeta Naso

Podobno odkritje je na posestvu pričakalo tudi njegovega soseda Micka Minersa, ki je dejal, da je trimetrski tujek na njegovem posestvu od daleč sprva spominjal na drevo. Na srečo za oba kmeta so vesoljski odpadki strmoglavili precej daleč od njunih domov in živine.

Wallace in Miners sta se za pomoč obrnila tudi na astrofizika z Avstralske nacionalne univerze Brada Tuckerja, ki je dejal, da so ogromni kosi vesoljskih odpadkov najverjetneje del vesoljskega plovila SpaceX, ki je bilo izstreljeno novembra 2020. "To je vsekakor vesoljska smet, ki je bila del kapsule SpaceX Crew-1," je dejal. Kot je pojasnil, gre za spodnji del kapsule, ki se v vesolju odcepi in tam plava v breztežnostnem prostoru.