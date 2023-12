Z umetno inteligenco 'slačijo' ženske na fotografijah

Poročilo navaja podatke s strani za analizo prometa Similarweb. Prav tako se je glede na poročilo, ki ga povzema Business Insider, od začetka leta močno povečalo število vsiljene pošte s povezavami do tovrstnih aplikacij in spletnih strani, in sicer za kar 2000 odstotkov, navajajo. 53 različnih skupin na Telegramu, na katerih so dostopi do tovrstnih storitev, pa ima vsaj milijon uporabnikov.

"Ocenjujemo, da bo vse večja prepoznavnost in dostopnost omenjenih storitev zelo verjetno vodila do novih primerov spletnega nasilja, kot so ustvarjanje in razširjanje golih fotografij brez privolitve subjekta, nadlegovanje specifičnih tarč, spolno izsiljevanje in ustvarjanje gradiva spolne zlorabe otrok," so povedali raziskovalci, ki so ustvarili poročilo.