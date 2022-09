Za novo odkritje teleskopa James Webb zaslužna tudi slovenska raziskovalka

Mednarodni raziskovalni skupini je z vesoljskim teleskopom James Webb uspelo odkriti najbolj oddaljene kroglaste zvezdne kopice doslej. A za to novo odkritje je zaslužna tudi Slovenka, astrofizičarka Maruša Bradač. "To je dokaz, da relativna majhnost slovenske raziskovalne skupnosti ni ovira za sodelovanje pri velikih znanstvenih odkritjih," je ob tem dejal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Matjaž Krajnc.

Raziskovalka Maruša Bradač, astrofizičarka s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, prejemnica prestižnega projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), je članica mednarodne raziskovalne skupine CANCUS, ki ji je z vesoljskim teleskopom James Webb uspelo odkriti najbolj oddaljene kroglaste zvezdne kopice doslej. Te sestavlja na milijone zvezd, lahko pa predstavljajo ostanke prvih in najstarejših zvezd v vesolju.

icon-expand Mednarodna raziskovalna skupina CANUS FOTO: CANUS

Bradačeva je leta 2021 prejela tudi ERC projekt za uveljavljene raziskovalce z angleškim imenom "FIRSTLIGHT - Exploring Cosmic Dawn with James Webb Space Telescope", ki ga bo izvajala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Njena raziskovalna skupina je s posebno kamero in spektografom uspela odkriti najbolj oddaljene zvezdne kopice in s tem razkrila tančico začetka nastanka prvih zvezd.

icon-expand Fotografija teleskopa James Webb FOTO: CANUS

Ob tem dosežku je dejala, da je bil teleskop James Webb narejen "z namenom, da preučujemo prve galaksije, ki so nastale v vesolju. Osredotočili smo se na galaksijo Sparkler, ki sicer ni najbolj oddaljena od tistih, ki smo jih opazovali doslej, je pa sestavljena iz kroglastih zvezdnih kopic, ki so med najstarejšimi, kar jih poznamo, in so nastale na samem začetku našega vesolja," je povedala.