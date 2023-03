Za obljubami strokovnjakov po vitki postavi se skriva več milijonov evrov

Da se za vse bolj znano 'čudežno injekcijo' skriva skrbno načrtovana in več milijonov evrov vredna oglaševalska kampanja, je ugotovil britanski Observer. Proizvajalec zdravila, ki se sicer pod imenom Ozempic v prvi vrsti uporablja pri diabetesu, pod imenom Wegovy pa kot sredstvo za doseganje vitke postave, je namreč kar tri leta skrbno in počasi prodiral v javnost. Podjetje Novo Nordisk je za te namene več zdravstvenim organizacijam in strokovnjakom skupaj plačalo več kot 25 milijonov evrov.

Med podjetjem in raznimi strokovnjaki se je za namene prekritega oglaševanja zdravila v zadnjih treh letih opravilo več kot 3500 transakcij. Zdravstvene organizacije, strokovnjaki in zdravniki so zneske prejemali v obliki donacij, daril, sponzorstev ... Med prejemniki so sicer tudi razne javne izobraževalne ustanove, državne univerze in zdravstveni inštituti. A zneski so bili porabljeni tudi pri ustanovitvi skupine poslancev, ki so zagovarjali strategije podjetja glede debelosti.