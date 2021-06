Za sedež zraven Bezosa na poletu v vesolje odštel 28 milijonov

Prejšnji teden je ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših Zemljanov, Jeff Bezos , sporočil, da se bo predvidoma prihodnji mesec, natančneje 20. julija, z bratom Markom odpravil na 'pustolovščino' do roba vesolja in nazaj.

Poleteli bodo iz teksaške puščave, celotni polet pa naj bi trajal približno 10 minut. Od tega bodo štiri minute preživeli nad Karmanovo linijo - črta, ki označuje rob vesolja oziroma ločuje Zemljino atmosfero in zunanje vesolje.

Izkupiček dražbe so šel v roke fundacije Bezosovega podjetja Blue Origin, Club for the Future, katere cilj je navdušiti prihodnje generacije za kariero v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki.