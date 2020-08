S 750 milijoni gensko spremenjenih komarjev nad smrtonosne komarje

Lokalne oblasti so, kljub nasprotovanju številnih lokalnih prebivalcev in okoljskih skupin, načrt za izpustitev več kot 750 milijonov gensko spremenjenih komarjev v Florida Keys v letih 2021 in 2022 odobrile. Predlog je sicer tudi že dobil državno in zvezno odobritev."Ob vseh nujnih krizah, s katerimi se sooča naš narod in zvezna država Florida - pandemija covida-19, rasna diskriminacija, podnebne spremembe - je uprava porabila davkoplačevalski denar in državne vire za eksperiment Jurski park,"je dejala Jaydee Hanson, direktorica politike Mednarodnega centra za oceno tehnologije in Centra za varnost hrane, v izjavi, objavljeni v sredo, poroča CNN. "Zdaj je okrožje za nadzor komarjev okrožja Monroe dalo končno potrebno dovoljenje. Kaj bi lahko šlo narobe? Ne vemo, ker je EPA protipravno zavrnila resno analizo okoljskih tveganj, zdaj se pa, brez nadaljnjega pregleda tveganj, poskus lahko nadaljuje," je dodala.

Pilotni projekt je bil odobren maja s strani Agencije za varstvo okolja, da bi preizkusil, ali so gensko spremenjeni komarji izvedljiva alternativa škropljenju z insekticidi za zatiranje komarjev Aedes aegypti. Gre za vrsto komarjev, ki prenaša več smrtonosnih bolezni, kot so Zika, denga, in rumena mrzlico. Komar, imenovan OX5034, je bil spremenjen tako, da bi rodil samice, ki umrejo v fazi ličinke, veliko preden se izvalijo in zrastejo dovolj velike, da lahko ugriznejo in širijo bolezen. Samo ženski komar ugrizne za kri, ki jo potrebuje za zorenje jajčec. Moški se prehranjujejo samo z nektarjem in zato niso prenašalci bolezni.