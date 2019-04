Za znanost bi želeli en odstotek proračunskih sredstev

Slovenske raziskovalke in raziskovalci so se danes pridružili globalnemu shodu za znanost. Osrednji del dogodka z naslovom O čem moramo govoriti, ko govorimo o znanosti v Sloveniji? je bila javna tribuna, s katero so želeli opozoriti na pomen znanosti, po tribuni pa so se udeleženci sprehodili tudi do ministrstev za gospodarstvo in za izobraževanje.

Na tribuni so Mateja Kramer iz Leka, Duška Knežević Hočevar iz ZRC SAZU, Marko Fonovič z Inštituta Jožefa Stefana in Andraž Stožer z mariborske medicinske fakultete "opozorili na razvojni potencial raziskovanja, na (ne)razumevanje znanosti v širši javnosti in na ambivalenten odnos politike do raziskovalnega dela nasploh", so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.