Zabavne ali vulgarne? Silikonske ustnice za ohranjanje intime na daljavo

"Ne razumem te naprave, a nad njo sem popolnoma šokiran," je o novem izumu dejal eden od komentarjev na spletnem omrežju Weibo. Podjetje, ki je umetne ustnice razvilo in ponudilo na trg, jih oglašuje kot napravo, ki lahko ljubimce poveže kljub veliki razdalji. Opremljena je namreč s senzorji, ki so občutljivi na pritisk, s posnemanjem gibanja in temperature uporabnikovih ustnic pa naj bi posnemala pravi poljub. Med poljubljanjem se lahko izdelek tudi oglaša.

Če želijo uporabniki poslati poljub, morajo na mobilne telefone namestiti aplikacijo in vanj priključiti tudi napravo. Nato se povežejo s svojim partnerjem in prek video klica ter naprave drug drugemu prenašata svoje poljube . Posnetki uporabe novega izdelka so na družbenih omrežjih v preteklem tednu zbrali tudi po več sto milijonov ogledov.

Zagotovo gre za napravo, ki javnost deli. Medtem ko so številni videli zabavno plat umetnih ustnic, pa jih je drugi pol označil za vulgarne in grozljive. Nekateri so ob tem izrazili tudi zaskrbljenost, da bi jo lahko kupili in uporabljali mladoletniki, poroča CNN. "Hvala tehnologija," se je na spletu zahvalil eden od uporabnikov, nekdo drug pa je opisal svojo izkušnjo, ko je izdelek kupil kot darilo za svojo partnerko: "To je najboljše presenečenje, ki sem ji ga pripravil v času najinega razmerja na daljavo."

Izum je patentiralo podjetje Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology. "S svojim dekletom sem bil v času študija v razmerju na daljavo, stik sva tako ohranjala le prek telefona. Od tod izvira navdih za to napravo," je za kitajski Global Times navedel vodilni izumitelj dizajna Džiang Džongli. Za patent je zaprosil leta 2019, a so mu pravice potekle januarja letos. Džiang tako zdaj upa, da bo nekdo drug razširil in izpopolnil njegov dizajn.

Podoben izum po imenu Kissinger je sicer leta 2016 že lansiral Imagineering Institute v Maleziji. Vendar pa je bil njihov izdelek zasnovan v obliki silikonskih blazinic, ki niso bile upodobljene v obliki ustnic.