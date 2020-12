Letošnji november najtoplejši do zdaj

Letošnja jesen v Evropi od septembra do novembra pa je bila za 1,9 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Presežen je bil tudi rekord iz jeseni leta 2006, in sicer za 0,4 stopinje.

Podnebni znanstveniki opozarjajo, da bi lahko bilo leto 2020 najbolj vroče leto na svetu, saj so že septembrske temperature zasenčile prejšnje najvišje temperature, arktični led pa se je umaknil iz morja, ki ga običajno pokriva. Svetovne temperature sicer kažejo majhna odstopanja od leta 2016, najtoplejšega koledarskega leta do zdaj.

Zaenkrat znanstveniki beležijo porast povprečja globalnih temperatur za eno stopinjo Celzija. Kar pa se že kaže v obliki pogostejših in močnejših ekstremnih vremenskih pojavov - od viharjev do gozdnih požarov.

Satelitski posnetki, ki jih je analiziral C3S, kažejo tudi na izjemno nizko raven arktičnega ledu. Novembra so izmerili drugi najmanjši obseg ledu od začetka merjenj leta 1979. Arktika se ogreva še hitreje kot ostali del Zemlje, je opozoril Buontempo.

Temperature so bile novembra precej višje kot običajno po vsem arktičnem krogu in večini Sibirije. Višje od povprečnih so bile tudi po ZDA, v Južni Ameriki, južni Afriki, vzhodni Antarktiki in večini Avstralije, je še sporočil C3S.