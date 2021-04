Začenja se največja mednarodna vaja kibernetske obrambe

Vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja, ki jo organizira Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo, bo hkrati potekala v 30 državah, tudi v Sloveniji. Trajala bo od danes do petka, 16. aprila, na njej pa bo sodelovalo več kot 2000 strokovnjakov s področja kibernetske varnosti, strateškega odločanja, prava in strateških komunikacij.

Slovenija bo na vaji sodelovala v obliki javno-zasebnega partnerstva, saj bo vključevala tudi strokovnjake iz gospodarskih družb, včlanjenih v sekcijo za kibernetsko varnost pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poleg izboljšanja sposobnosti države za obrambo nacionalnih informacijskih sistemov in kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi bo tako vaja tudi gospodarstvu omogočila nove izkušnje, znanje in reference, poudarjajo na ministrstvu za obrambo.

Vaja bo sestavljena iz dveh delov. V tehničnem delu bodo t. i. rdeče ekipe centra odličnosti delovale proti modrim ekipam, ki jih oblikujejo sodelujoče države. Te bodo igrale vlogo nacionalnih skupin za hitro odzivanje na kibernetske varnostne dogodke in pomagale izmišljeni državi pri reševanju obsežnih kibernetskih incidentov. Ta del vaje bo tekmovalnega značaja, zato bodo modre ekipe ocenjevali in na koncu razvrstili.

Drugi del vaje pa bo namenjen strateškemu odločanju, v njem pa bodo preizkusili proces razpoznavanja, koordinacije in odločanja v primeru kompleksnejših kibernetskih incidentov v skladu z nacionalno normativno ureditvijo.