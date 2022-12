Začetek izgradnje 100.000 anten: največji observatorij na svetu

Po treh desetletjih razvoja so Avstralci začeli z izgradnjo 100.000 radijskih anten, ki bodo del najmočnejšega in največjega radioastronomskega observatorija na svetu. Projekt z originalnim imenom Square kilometer array (SKA) je tudi eden izmed največjih znanstvenih projektov tega stoletja, piše Guardian .

SKA bo znanstvenikom omogočil pogled nazaj v zgodovino vesolja oziroma t. i. kozmično zoro, ko so nastajale prve zvezde in galaksije. Uporabili ga bodo tudi za raziskovanje temne energije, vzroka širjenja vesolja, pa tudi morebitnega odkrivanja zunajzemeljskega življenja.

"Gre za ključen projekt v astronomiji v naslednjih 50 letih. Odkrival bo rojstva in smrti galaksij, iskala nove gravitacijske valove in širila meje našega znanja," je opisala direktorica prvega niza teleskopov Sarah Pearce. Teleskopa bosta lahko zaznala tudi radijske valove na več deset svetlobnih let oddaljenih planetih. "Morda bomo lahko odgovorili tudi na večja vprašanja - ali smo sami v vesolju?" je še izpostavila.

Njeni kolegi projekt prav tako opisujejo za zelo pomemben mejnik pri astronomskih raziskavah. Profesorica Lisa Harvey-Smith z Univerze v Novem Južnem Walesu meni, da je pomemben za svetovno astronomsko skupnost. "Na uresničitvi projekta je več tisoč ljudi delalo več deset let," je izpostavila in dodala, da so izredno ponosni na skupni dosežek.