Zadnja jesenska luna je bila najsvetlejša superluna v zadnjih šestih letih

Ste te dni pogosteje občudovali nočno nebo kot običajno? Bilo je vredno: razsvetljevala ga je namreč tako imenovana superluna. Bila je videti svetlejša in večja kot običajno, saj je bila tudi najbližja polna luna letošnjega leta, hkrati pa tudi največja superluna v zadnjih šestih letih. Za kakšen fenomen sploh gre in kaj ima luna opraviti z bobri, da je po njih dobila ime?