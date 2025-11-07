Znanost in tehnologija
Zadnja jesenska luna je bila najsvetlejša superluna v zadnjih šestih letih
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ste te dni pogosteje občudovali nočno nebo kot običajno? Bilo je vredno: razsvetljevala ga je namreč tako imenovana superluna. Bila je videti svetlejša in večja kot običajno, saj je bila tudi najbližja polna luna letošnjega leta, hkrati pa tudi največja superluna v zadnjih šestih letih. Za kakšen fenomen sploh gre in kaj ima luna opraviti z bobri, da je po njih dobila ime?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.