Zadnja siamska dvojčka v Sloveniji rojena leta 2003

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Na Hrvaškem odmeva uspešna operacija siamskih dvojčic, ki je zanimiva tudi zato, ker je primerov siamskih dvojčkov izredno malo. Pojavijo se predvsem v državah, kjer dostopnost do zdravstva ni enakomerno razporejena. Pri nas pojav siamskih dvojčkov zaznajo že v šestem tednu nosečnosti. Ker jih velika večina ne preživi do poroda in je napoved samega poroda slaba, predlagajo prekinitev nosečnosti.