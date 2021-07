'Zadnje zatočišče' polarnih medvedov občutljivo na podnebne spremembe

Regija, ki so jo poimenovali "zadnje ledeno območje", naj bi ostala zamrznjena veliko dlje kot drugi deli Arktike. Toda nova analiza pravi, da je lansko poletje to območje doživelo rekordno taljenje ledu, poroča BBC.

Raziskovalci pravijo, da so k nepričakovanemu upadu ledu botrovali močni vetrovi, povezani s spreminjajočim se podnebjem. Običajno namreč ta regija vse leto zadržuje debel večletni led.

"Morski led kroži po Arktiki, ima poseben vzorec in se na koncu kopiči proti Grenlandiji in severni kanadski obali," je povedal Axel Schweiger z univerze v Washingtonu in vodilni avtor najnovejše študije. Dodal je, da je v klimatskih modelih, ki so jih pripravili za naslednje stoletje, to območje v poletju najdlje zadržalo ledene ploskve.