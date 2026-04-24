Znanost in tehnologija

Zahvaljujoč OVE elektrika cenejša za skoraj 25 odstotkov

Ljubljana , 24. 04. 2026 15.16 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Draga elektrika

Nova analiza je pokazala, da je bila elektrika v nekaterih evropskih državah med letoma 2023 in 2025 v povprečju za skoraj 25 odstotkov cenejša zaradi obnovljivih virov energije.

Ker se Evropa sooča z energetsko krizo sredi nestanovitnih trgov fosilnih goriv, so se naložbe v obnovljive vire energije izkazale za ključne za zaščito potrošnikov in podjetij pred najhujšimi dvigi cen, ugotavlja novo poročilo, o katerem poroča Euronews.

Od leta 2019 je Španija denimo podvojila svoje vetrne in sončne zmogljivosti ter dodala več kot 40 GW – več kot katera koli druga država EU razen Nemčije, katere trg z električno energijo je dvakrat večji od španskega.

Visoka cena elektrike
FOTO: Shutterstock

Analiza organizacije SolarPower Europe je pokazala, da je izkoriščanje sončne svetlobe za energijo Evropi od 1. marca prihranilo več kot 100 milijonov evrov na dan, kar je skupno prihranilo več kot 3 milijarde evrov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko skupni prihranki v letu 2026, če bodo cene plina ostale visoke, dosegli kar 67,5 milijarde evrov.

Potrošniki v petih državah z najčistejšo mešanico virov – Danski, Finski, Franciji, Švedski in Slovaški – bodo letos prihranili do 8,5 milijarde evrov, kar je kar 58 odstotkov več kot potrošniki v petih državah, ki so najbolj odvisne od fosilnih goriv (Poljska, Italija, Grčija, Estonija, Nizozemska), pa poroča Euobserver.

Nova analiza pa ugotavlja tudi, da je bila elektrika v nekaterih evropskih državah med letoma 2023 in 2025 v povprečju za skoraj 25 odstotkov cenejša zaradi obnovljivih virov energije. Hitra gradnja vetrnih turbin in sončnih kolektorjev po vsej Evropi je v zadnjih dveh letih znižala veleprodajne cene električne energije v povprečju za 24 odstotkov.

Avtor analize Jordi Schröder Bosch pravi, da je pospeševanje vetrne in sončne energije lahko dosegljiv cilj za znižanje cen električne energije. Vendar opozarja, da plin še vedno večino časa določa cene električne energije na mnogih trgih EU, zaradi česar so potrošniki izpostavljeni cenovnim šokom, ki so bolj verjetni, dlje ko je Hormuška ožina zaprta.

Sončna energija
FOTO: Shutterstock

"Vse več ugotovitev kaže na vlogo, ki jo imajo obnovljivi viri energije pri izpodrivanju drage proizvodnje fosilnih goriv iz mešanice električne energije in s tem pri zniževanju veleprodajnih cen električne energije," v svojem poročilu piše Positive Money. Organizacija je ugotovila, da je širitev proizvodnje obnovljivih virov energije v obdobju 2023–2025 v 19 analiziranih državah v povprečju znižala cene električne energije za 24,2 odstotka. Podatki kažejo tudi, da se vplivi na cene krepijo, ko je na voljo več obnovljivih virov energije.

"Nenehni šoki zaradi fosilnih goriv med drugim ogrožajo energetsko varnost, stabilnost cen in konkurenčnost Evrope. Brez dovolj hitrega napredka bo Evropa še naprej izpostavljena večplastnim tveganjem, ki jih predstavlja odvisnost od fosilnih goriv," še opozarjajo.

ove

Ribe, izpostavljene drogam, so plavale dlje in bolj intenzivno

dober dan
24. 04. 2026 15.39
Potem se pa zbudite
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
vizita
Portal
To doleti skoraj vsakega: zdrava prehrana ni vedno enaka učinkoviti prebavi
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Hobit: Nepričakovano potovanje
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
