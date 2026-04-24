Zahvaljujoč OVE elektrika cenejša za skoraj 25 odstotkov

Od leta 2019 je Španija denimo podvojila svoje vetrne in sončne zmogljivosti ter dodala več kot 40 GW – več kot katera koli druga država EU razen Nemčije, katere trg z električno energijo je dvakrat večji od španskega.

Ker se Evropa sooča z energetsko krizo sredi nestanovitnih trgov fosilnih goriv, so se naložbe v obnovljive vire energije izkazale za ključne za zaščito potrošnikov in podjetij pred najhujšimi dvigi cen, ugotavlja novo poročilo, o katerem poroča Euronews.

Analiza organizacije SolarPower Europe je pokazala, da je izkoriščanje sončne svetlobe za energijo Evropi od 1. marca prihranilo več kot 100 milijonov evrov na dan, kar je skupno prihranilo več kot 3 milijarde evrov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko skupni prihranki v letu 2026, če bodo cene plina ostale visoke, dosegli kar 67,5 milijarde evrov.

Potrošniki v petih državah z najčistejšo mešanico virov – Danski, Finski, Franciji, Švedski in Slovaški – bodo letos prihranili do 8,5 milijarde evrov, kar je kar 58 odstotkov več kot potrošniki v petih državah, ki so najbolj odvisne od fosilnih goriv (Poljska, Italija, Grčija, Estonija, Nizozemska), pa poroča Euobserver.

Nova analiza pa ugotavlja tudi, da je bila elektrika v nekaterih evropskih državah med letoma 2023 in 2025 v povprečju za skoraj 25 odstotkov cenejša zaradi obnovljivih virov energije. Hitra gradnja vetrnih turbin in sončnih kolektorjev po vsej Evropi je v zadnjih dveh letih znižala veleprodajne cene električne energije v povprečju za 24 odstotkov.

Avtor analize Jordi Schröder Bosch pravi, da je pospeševanje vetrne in sončne energije lahko dosegljiv cilj za znižanje cen električne energije. Vendar opozarja, da plin še vedno večino časa določa cene električne energije na mnogih trgih EU, zaradi česar so potrošniki izpostavljeni cenovnim šokom, ki so bolj verjetni, dlje ko je Hormuška ožina zaprta.