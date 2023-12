Zakaj covid-19 številne to 'sezono' povozi bolj kot doslej?

Vsakič, ko bomo zboleli, naj bi covid preboleli v milejši različici kot prejšnjič, je bila ena izmed napovedi ob začetku epidemije. Nova sezona covida-19 je v polnem razmahu in zdi se, da vedno več ljudi toži, da jih je bolezen tretjič prizadela še bolj kot prvič. Hudi glavoboli, izguba vonja, oslabelost, vročina, bolečine v mišicah ... Kaj bi lahko bil razlog? Kot poroča BBC , je veliko možnosti, da sta sčasoma padajoča imunost in spreminjajoči se virus razloga, zakaj je to obdobje pri nekaterih obolenje hujše, kot so to pričakovali.

Kot je za britanski medij pojasnila imunologinja z Univerze v Edinburgu Eleanor Riley, so ravni protiteles ljudi proti Covidu-19 zdaj verjetno tako nizke, kot so bile, preden smo začeli s cepljenjem proti covidu-19. Protitelesa pa so kot "mikroskopski izstrelki, ki se prilepijo na površino virusa in preprečijo, da bi okužil celice našega telesa." Torej, če imate veliko protiteles, lahko ta hitro odstranijo virus in zato je velika možnost, da bo vsaka okužba kratka in blaga. Ker pa je od cepljenja ali okužbe minilo že precej časa, v telo prodre večja količina virusa, kar povzroči hujši izbruh bolezni.

Kot dodaja prof. Peter Openshaw z Imperial Collegea v Londonu, je veliko razliko pomenila hitra in razširjena uporaba cepiv, ki so jih prejeli celo mladi. Zdaj po cepivih večinoma posegajo le še tisti v rizičnih skupinah. Kot ocenjuje Openshaw, to sicer ni pogubno, a bo rezultat, da bo veliko ljudi zbolelo za nekoliko bolj neprijetno obliko bolezni. To je zvit virus, zaradi katerega ljudje včasih precej zbolijo in občasno vodi do 'dolgega covida', je še dodal.

'Pozabili smo, da je covid resna bolezen'

Malo bolnikov zdaj sicer zboli za "tipično covidno pljučnico", ki so bile pogoste v času epidemije covida-19. Zdaj gre za ljudi, ki imajo druge bolezni, potem pa dobijo denimo še bakterijsko pljučnico in potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, podobno kot pri gripi. "Mislim, da smo kar malo pozabili, da je covid-19 resna bolezen, tudi če ne povzroči pljučnice, ki bi zahtevala umetno predihavanje, ima zelo različne, sorazmerno pogoste zaplete," je že opozorila Bojana Beović in med njimi naštela tromboze in embolije.

Med virusnimi okužbami še vedno prevladuje koronavirus, s katerim je okužena približno tretjina hospitaliziranih, a je covid-19 večinoma pridružena bolezen, je pojasnila tudi infektologinja Mateja Logar.