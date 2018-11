Zakaj 'črna skrinjica' v resnici ni črna?

Vsako letalo je opremljeno z zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini in z zapisovalnikom podatkov o letu in letalu. Te dve napravi sta znani kot črna skrinjica in igrata ključno vlogo pri letalskih nesrečah. Z njuno pomočjo lahko namreč preiskovalci ugotovijo, kaj se je zgodilo pred nesrečo. Črni skrinjici sta zato obvezen del opreme vsakega potniškega letala.

Zapisovalnik zvoka posname pogovore posadke v kabini in druge zvoke v kabini. Ta tako zabeleži dragocene zvoke za preiskovalce, ki lahko včasih le na njihovi podlagi določijo vzrok nesreče. Zapisovalnik podatkov o letu in letalu pa zapisuje različne funkcije delovanja letala, kot so čas, višina, smer in hitrost letenja.

Zakaj pa poimenovanje črna skrinjica?

Črni skrinjici lahko signal oddajata iz globine več kot 4000 metrov. Črna skrinjica pa je živo oranžne barve zato, da je čim bolj opazna in da jo preiskovalci čim lažje najdejo. Črne skrinjice so tudi izjemno trpežne in se težko uničijo, njihovo ohišje je iz nerjavečega jekla ali titana.

Ena izmed teorij je, da je poimenovanje povezano s fotografijo. Prostor, kjer razvijajo fotografije ali temnica je v angleščini imenovana 'darkroom'. Čisto prvi zapisovalniki podatkov o letu pa so uporabljali fotografski film za zapisovanje osnovnih podatkov o letu, kot je smer, višina leta itd., zato so dragocene naprave takrat poimenovali črna skrinjica.