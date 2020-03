Tudi žena znanega pevca delila napačne informacije o koronavirusu. Facebook pa dolgo nič

Če ste uporabnik sružbenih omrežij kot so Facebook, Instagram, Youtube, TokTok, Twitter in ostalih, potem ste do zdaj že zagotovo opazili precej dezinformacij, povezanih s koronavirusom in nekaj izjemno priljubljenih in razširjenih teorij zarote.

Začelo se je z idejo, da so novi koronavirus razvili v skrivnem kitajskem laboratoriju. Od tukaj naprej se ta teorija razcepi na dva dela. Na tisto, da jim je virus "pobegnil" iz laboratorija in tisto, da so ga "izpustili" namerno, da bi jo zagodli predvsem preostanku sveta. Zdaj je teorij zarote že skoraj neskončno, predvsem pa je veliko "lastnih mnenj", ki se na družbenih omrežjih – tudi za ceno javnega zdravja, širijo kot požar. Tudi zato, ker jih delijo ljudje z velikim krogom sledilcev. In ker je žal narava človeka takšna, da bolj zaupa (spletnim) prijateljem kot resničnim strokovnjakom, ki seveda niso nezmotljivi, imajo pa neprimerno več znanja in izkušenj.

Ko se osebna mnenja delijo kot dejstva

Strokovnjaki opozarjajo, da živimo v času, ko osebna mnenja postajajo "dejstva", kar je v danem primeru izjemno nevarno. In je vplivalo tudi na to, da ob poplavi primerjav novega koronavirusa z gripo – kjer so šli najdlje prav na družbenih omrežjih, številni prvih opozoril niso vzeli resno. Še posebej uporabniki družbenih omrežij, ki pa jih je tudi pri nas ogromno. Celo WHO je opozorila, da imamo "infodemijo".

Situacije, kjer je enostavno preveč informacij, bralec pa zato ne ne več, komu verjeti, imajo še posebej radi vsi, ki želijo vse skupaj izkoristiti za zaslužek. Tako se na spletu čez noč ni le pojavila poplava izdelkov, ki naj bi pomagali v boju proti koronavirusu, med njimi so bili celo "domači testi", zaradi česar so morali tudi naši pristojni opozarjati – ne nasedajte takšnim obljubam, ampak tudi "informativne" spletne strani. Informacij na teh samooklicanih virij je bilo bolj malo, se je pa izkazalo, da gre za digitalne zanke, v katere so se ujeli ljudje, snovalci so namreč obiskovalcem ukradli podatke, New York Times poroča o več vdorih v naprave.

Koronavirus in troli: objavljajo tudi "lažna razkritja" skrivanja informacij

Precej "učinkovita" taktika, ki jo v času koronavirusa uporabljajo internetni troli, je strašenje ljudi s tem, kako zelo vlade prikrivajo dejansko stanje.

Med prvimi kraji, kjer so se razširile te govorice, je bil Tajvan, kjer so v množici Facebook objav oblasti obtožili prikrivanja "velikega števila žrtev", krožili so ponerejeni "uradni" dokumenti, ki naj bi razkrivali zarote, povezane z maskami in cepivom.

Vse skupaj je šlo tako daleč, da je tajvanska oblast Kitajsko obtožila, da stoji za to propagando in skuša na ta način povečevati svoj vpliv.

Pri nas je sicer bolj malo govora o napetostih med kitajsko in tajvansko oblastjo, a tudi nekaj naših uporabnikov družbenih omrežij je delilo vsaj dele teh lažnih informacij, povezanih s koronavirusom, večinoma v prevedeni obliki.

Plačujemo ceno vse večjega nezaupanja in koncepta osebne resnice

"Tudi, ko se širi epidemija, se ljudje zatekajo k teorijam zarote. Ne razumem, kako je mogoče, da se niti v takšnem času ne zatekajo k znanstvenim informacijam," se je za NTY spraševala Summer Chen, njena organizavija se na Tajvanu ukvarja s preverjanjem spletnih objav in ugotavljanjem ali gre za dejstvo ali lažno novico.

Več strokovnjakov ugotavlja, da v času izbruha koronavirusa plačujemo ceno dolgih let, ko se je gradilo nezaupanje v uradne ustanove, na koncu v znanost, pri čemer krivda ni le na strani laične javnosti, ampak tudi omenjenih deležnikov, katerih delo je bilo v preteklosti kdaj tudi etično, moralno in celo strokovno vprašljivo. Vseeno ocenjujejo, da je šlo vse skupaj predaleč, k temu pa naj bi pripomogle tudi stroke, ki v zadnjih letih poudarjajo koncepte osebne svobode nad vsako odgovornostjo in osebne resnice nad katerim koli dejstvom.

Lastniki platform veliko govorijo, dejansko storjenega je malo

Lastniki Facebooka, Youtubea in Twitterja so bili med prvimi, ki so se po izbruhu novega koronavirusa oglasili in sporočili, da skrbijo za to, da so ljudje v teh izzivov polnih časih, usmerjeni h kredibilnim virom, da so v stalni komunikaciji z WHO, ameriškim Centrom za preprečevanje bolezni CDC, da odstranjujejo vsebine, ki bi lahko ljudem škodovale v smislu, da bi jih odvračale od zdravljenja ali upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Zatrdili so še, da bodo vsebine, ki širijo nepreverjene, napačne, lažne informacije in teorije zarot, posebej označene in bodo vključevale dodana dejstva, ko jih bo uporabnik platforme želel deliti.

Ne le, da to v praksi ne deluje, še več – ljudje brez težav nekritično še naprej delijo prav "vse, česar se spomijo".

In to tudi nevarne nasvete. Eno je, če prijatelje te dni vzpodbujate, naj jedo sadje in zelenjavo ter krepijo imunski sistem, nekaj povsem drugega pa, če nekdo deli vsebino, da "pomaga pitje razkužila", kar se je na spletu pojavilo v več državah, na to temo se je morala oglasiti celo organizacija FDA in še nekaj drugih strokovnjakov, ki so ljudi opozorili, kako zelo nevarno je takšno početje.

Pa odgovor spletnih gigantov? Ker očitno njihov pristop slabo deluje, niso pa pripravljeni na večjo količino odstranjevanja spornih vsebin, je na primer Facebook WHO ponudil "brezplačen oglaševalski prostor", kjer lahko "poskusijo ljudi usmerjati k točnim informacijam o novem koronavirusu".

Da strani, povezane z novim koronavirusom, na spletu te dni rastejo kot gobe po dežju, razkriva tudi podatek družbe Check Point, kjer so za NYT povedali, da je bilo v kratkem času registriranih kar 4000 spletnih strani, ki imajo besedi korona ali covid že v svojem naslovu. Vsaj pet odstotkov je bilo "izjemno sumljivih", ocenjujejo.

V primeru koronavirusa je izjemno enostavno širiti lažne informacije, saj gre za temo, ki se pred našimi očmi odvija v realnem času

Širjenje lažnih informacij in teorij zarote na spletu, seveda ni nič novega, a tokrat ima novo dimenzijo. "Odvija se v realnem času, zato je lažne informacije lažje "prodat" kot dejstva. Vedno tako mine kakšen dan, preden lahko strokovnjaki in verodostojni mediji, trditev preverijo in ovržejo," je te dni opozoril urednik za zdravje pri NewsGuard John Gregory, ki se ukvarja z iskanjem lažnih spletnih novic, povezanih z zdravjem.

Slovenci sicer te dni še vedno delijo objave drugih, ki so se pojavile ob začetku izbruha, ki poudarjajo predvsem neškodljivost koronavirusa. Nekateri najbrž nevedoč, da so originalni avtorji te objave medtem že zdavnaj zbrisali.

Slovenski in tuji zvezdniki: širijo celo škodljive informacije