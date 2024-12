Kako zalezovalci vohunijo s pomočjo aplikacij za starševski nadzor

Program mSpy je znan kot zalezovalska programska oprema. Kot piše SkyNews, gre za programsko opremo, ki je prikrito nameščena na telefon nekoga, da ga je z njo mogoče nadzorovati na daljavo. Najpogostejše funkcije teh aplikacij vključujejo sledenje lokaciji nekoga, vohunjenje za sporočili in klici, daljinsko aktiviranje njegove kamere ter ogledovanje družbenih medijev in zgodovine brskanja, so ugotovili raziskovalci z univerze Concordia v Montrealu, ki mSpy identificirajo kot zalezovalsko programsko opremo.

Po besedah Davida Emma, raziskovalca pri podjetju za kibernetsko varnost Kaspersky, je tovrstno oglaševanje pogosta taktika aplikacij zalezovalne programske opreme, saj jim omogoča, da se izognejo zakonom o prikritem nadzoru, piše SkyNews.

Po svetu pa cveti tudi trg za zakonite aplikacije za starševski nadzor ali sledenje družini – takšne, ki vam omogočajo, da vidite lokacijo svojega otroka, omejite njegov čas pred zaslonom in nadzirate njegov dostop do interneta. A nasilneži vse pogosteje uporabljajo te aplikacije, zasnovane z mislijo na varnost otrok, za spremljanje svojih partnerjev, trdijo tehnični strokovnjaki in delavci, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini.

Russell Kent-Payne, strokovnjak za kibernetsko varnost, za Skynews pojasnjuje, da takšne aplikacije sicer niso zasnovane za zalezovanje, toda v napačnih rokah jih je mogoče zlorabiti. In to je nekaj, o čemer danes slišimo veliko več poročil kot pred nekaj leti. In podatki govorijo podobno zgodbo. Gen Digital, katerega protivirusna izdelka vključujeta Avast in Norton, ugotavlja, da se je uporaba zalezovalske programske opreme med letoma 2020 in 2023 globalno povečala za 239 odstotkov. Kot ugotavljajo, so aplikacije za starševski nadzor postale najbolj razširjene oblike zalezovalske programske opreme.