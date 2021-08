Zalivski tok na robu zamrtja? 'Tega ne smemo dopustiti'

Znanstveniki so odkrili, da bi lahko zalivski tok v Atlantskem oceanu v prihodnosti drastično oslabel, kar bi imelo katastrofalne posledice za ves svet. Med drugim bi zamrtje atlantskega toka vplivalo na padavine, nevihte, temperature in tudi dvig morske gladine. "To je nekaj, česar preprosto ne smemo dopustiti," opozarjajo raziskovalci.

Raziskovalci so odkrili skoraj popolno izgubo stabilnosti tokov, ki jih imenujejo atlantsko meridionalno prevračanje kroženja (AMOC), v zadnjem stoletju. Ti so že tako na najpočasnejši točki, kar so jih zabeležili v zadnjih 1600 letih, a nova analiza kaže, da bi lahko celo popolnoma zamrli, poroča The Guardian. Takšen dogodek bi za seboj potegnil katastrofalne posledice. Močno bi oviral deževje, od katerega so odvisne milijarde ljudi, povzročil bi naraščanje tako števila kot intenzivnosti neviht ter nižje temperature v Evropi, na vzhodni obali ZDA pa bi se zaradi tega dvignila morska gladina. To bi nato dodatno ogrozilo tudi amazonski deževni gozd in antarktične ledene plošče.

icon-expand Sistem toplih tokov v severnem Atlantiku. FOTO: Shutterstock

AMOC je sistem oceanskih tokov v severnem Atlantiku. Ti imajo izredno pomembno vlogo, saj delujejo kot tekoči trak za premikanje vode in zraka, kar ima izredni pomen na vreme in na prerazporeditev toplote na našem planetu.

Zaradi kompleksnosti sistema AMOC in negotovosti glede globalnega segrevanja znanstveniki sicer ne morejo napovedati datuma zamrtja toka. To bi se lahko zgodilo že v naslednjem desetletju ali dveh, lahko pa je od nas oddaljen tudi več kot 100 let. Vendar znanstveniki opozarjajo, da zaradi kolosalnega vpliva, ki bi ga takšen dogodek prinesel, ne smemo dovoliti, da bi do popolnega zamrtja toka tudi dejansko prišlo. "Znaki destabilizacije so že vidni, vendar pa jih ne bi nikoli pričakoval in zato se mi to zdi strašljivo," je dejal Niklas Boers s potsdamskega inštituta za raziskave vplivov na podnebje v Nemčiji, ki je opravil raziskavo. "To je nekaj, česar preprosto ne smemo dopustiti," je dodal. Ozračje se zaradi povečanih emisij toplogrednih plinov segreva, ocean pa pod gladino morja zadržuje toploto. Ni znano, kakšna raven ogljikovega dioksida bi sprožila propad AMOC sistema, je dejal Boers. "Edino, kar lahko naredimo, je torej to, da poskrbimo za čim manj emisij. Verjetnost, da se bo vse skupaj zgodilo, se namreč poveča z vsakim gramom ogljikovega dioksida, ki ga izpustimo v ozračje," pojasnjuje.

Prestopili že vrsto prelomnih točk? Znanstvenike vse bolj skrbijo prelomne točke, velike, hitre in nepopravljive spremembe v podnebju. Boers in njegovi kolegi so maja poročali, da je pomemben del grenlandske ledene plošče na robu zloma, in grozi, da se bo gladina morja močno dvignila. Spet drugi znanstveniki so razkrili, da amazonski deževni gozd oddaja več ogljikovega dioksida, kot ga absorbira, ter da je sibirski vročinski val iz leta 2020 povzročil zaskrbljujoče izpuste metana.

icon-expand Znaki zmanjšanja stabilnosti so zaskrbljujoči. FOTO: Shutterstock