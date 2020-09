Preboj znanosti: Žana, Blaž in Andreja živijo z boleznijo, ki je bila nekoč tudi smrtna obsodba

SMA je bila dolgo ena tistih diagnoz, ki so se jih starši najbolj bali slišati."Do leta 2017 pravzaprav za te bolnike nismo mogli storiti veliko več, kot da smo lajšali simptome - ko so imeli težave z gibanjem, smo jim pomagali z opornicami, ko niso mogli dihati, pa z dihalno podporo,"pravi prof. dr. Damjan Osredkar.

"Danes lahko s temi zdravili dramatično spremenimo potek bolezni. Če so v preteklosti pacienti, ki so že znali sedeti in hoditi, to sposobnost izgubljali, lahko zdaj bolezen povsem ali vsaj izrazito zavremo. Zdaj smo po dveh letih zdravljenja ravno zbrali podatke in videli, da pacienti zmorejo več, kot so pred začetkom zdravljenja, kar je presenetljivo in glede na naravni potek bolezni tudi zelo spodbudno," je na konferenci, ki je na to temo potekala pred kratkim, povedal strokovnjak.

Kot poudarja, se nabor zdravil širi: "V Sloveniji že imamo zdravilo z generičnim imenom nusinersen, ki spreminja, kako se molekule izražajo v telesu, zelo kmalu bo tudi pri nas na voljo genska terapija abeparvovec, ki je zelo sodoben pristop k zdravljenju te bolezni, obeta pa se še tretje zdravilo, risdiplam, ki ga bo mogoče jemati oralno."

Vsem tem terapijam je skupno, da se začne v večjih količinah izločati beljakovina, ki tem pacientom manjka, s tem pa se zavre bolezen.

Nova zdravila prinesla novo upanje tudi za odrasle

Spinalna mišična atrofija je namreč redka genska bolezen, zaradi katere se v telesu ne proizvaja beljakovina, ki je ključna za preživetje in zdravje motoričnih nevronov, živčnih celic v hrbtenjači, ki po telesu pošiljajo navodila za gibanje. Ker ni gibanja, mišice počasi propadajo. Običajno so najbolj prizadete mišice, ki sodelujejo pri sedenju, hoji, držanju glave, dihanju in požiranju …

S SMA se rodi približno en otrok na 10.000 rojstev, vsaka 60 oseba pa naj bi bila genetski prenašalec tega obolenja. V številnih primerih je bolezen v preteklosti pomenila smrtno obsodbo.

"V osnovi imamo pet tipov te bolezni. Tip nič je najhujša, tam bolezenske znake vidimo takoj po otrokovem rojstvu. Ti otroci so v preteklosti, ko jih nismo mogli zdraviti, imeli zelo slabo prognozo in so večinoma umrli že do prvega leta starosti. Tip 1 je med temi tipi precej pogost, tukaj bolezenske znake prepoznamo do šestega meseca starosti, kažejo se pretežno z izrazito mišično ohlapnostjo, otroci se težko hranijo, ne morejo se gibati, sedeti ali hoditi. Smrt je večinoma nastopila do drugega leta starosti. Nekoliko blažja oblika bolezni pa so tipi, kjer simptome odkrijemo okoli leta in pol ali kasneje. Ti otroci večinoma že lahko sedijo in tudi hodijo, vendar te veščine začnejo zgubljati in postanejo odvisni od invalidskega vozička, sčasoma pa tudi od dihalne podpore, saj oslabijo tudi njihove dihalne mišice. Potem pa poznamo še tip, ki se pojavlja v odrasli dobi, okoli tridesetega leta starosti," še pojasnjuje Osredkar.

Pri odraslih bolezen poteka počasneje, pojasnjuje doc. dr. Blaž Koritnik. "Večina odraslih sicer zboli že v zgodnji dobi, pogosto se potem te okvare, ki nastanejo v otroštvu, samo še postopno slabšajo. Bistvena razlika je, da je tukaj slabšanje stanja manj izrazito, lahko se kaže v petih, desetih letih. Tudi zato pacienti v preteklosti niti niso pogosto iskali pomoči nevrologa."

S pojavom novih zdravil in terapij je drugače, pri zdravnikih se oglašajo tudi odrasli, pa čeprav so bila zdravila, ki jih zdaj uporabljajo tudi zanje, testirana na otrocih.

"Glavni razlog je seveda to, da se pač pri odraslih bolezen slabša veliko počasneje in bi bilo v nekem smiselnem časovnem obdobju veliko težje dokazati učinek zdravljenja – in to so smiselno upoštevali tudi regulatorji, ki so z nekoliko zamika zdravilo odobrili za vse starosti,"pojasnjuje strokovnjak.

Čeprav so z zdravljenjem odraslih začeli kot "zmerni optimisti", torej brez pretiranih pričakovanj, zdaj opažajo spodbudne rezultate: "Prvi podatki, ki so se zdaj pri nas nabrali, pa kažejo, da zdravilo pri odraslih bolezen ne samo upočasni, ampak ima tudi pri odraslih to moč, da določene funkcije do določene mere tudi izboljša."

Boljše prognoze za te bolnike pomenijo tudi manj drugih težav, ki so sicer povezane s to boleznijo in jih ni malo, zaradi česar je pri zdravljenju potreben multidisciplinaren pristop, še posebej pomembno je delo ortopedov.