Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Po velikem izpadu interneta opozorila: 'Ogrožena varnost in gospodarstvo'

London, 21. 10. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
13

V ponedeljkovem velikem izpadu interneta, za kar naj bi bil kriv izpad strežnikov pri Amazon Web Services, je bilo prizadetih več kot 1000 aplikacij in spletnih mest, o težavah pa je poročalo več kot 11 milijonov uporabnikov. In četudi je Amazon sporočil, da so tehnične težave odpravili, pa strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti zaradi zanašanja podjetij na peščico monopolnih ponudnikov.

"Ta dogodek je pokazal, kako medsebojno odvisna je naša infrastruktura," je za BBC dejal profesor Alan Woodward z Univerze v Surreyju. Zaradi izpada strežnikov pri Amazon Web Services, kar naj bi bil vir velikega internetnega izpada po vsem svetu, je namreč motnje v delovanju zaznalo več kot 11 milijonov uporabnikov, prizadetih pa je bilo preko 1000 aplikacij.

Kot je dejal Woodward, je izpad pokazal, kako veliko spletnih storitev se pri svoji infrastrukturi zanaša na tretje osebe. "Težave se lahko tako pojavijo tudi pri največjih ponudnikih tretjih oseb, majhne napake, ki jih pogosto povzroči človek, pa imajo lahko širok in pomemben vpliv," je dodal.

O težavah je poročala široka paleta spletnih mest in storitev, od velikih spletnih iger, kot je Fortnite, do aplikacije za učenje tujih jezikov Duolingo. Imune pa niso bile niti druge storitve, kot so Reddit in Lloyds Bank. Downdetector je v le nekaj urah prejel več kot štiri milijone prijav uporabnikov za okoli 500 spletnih mest. 

DNS (Domain Name System) se pogosto razlaga kot "telefonski imenik interneta". Njegova naloga je, da pretvarja človeško berljiva imena spletnih strani (npr. www.24ur.co,) v številčne IP naslove, ki jih računalniki med seboj uporabljajo za komunikacijo. Ta postopek podpira način uporabe interneta, motnje v njegovem delovanju pa lahko povzročijo, da spletni brskalniki ne morejo najti vsebine, ki jo iščejo.

Pozno zvečer je Amazon sporočil, da so se vse storitve Amazon Web Services (AWS) "vrnile v normalno delovanje". A še pred tem je moralo podjetje omejiti dele svojega sistema, da bi odpravilo osnovno težavo.

Podjetje sicer še ni razkrilo podrobnih informacij o tem, kaj je povzročilo ponedeljkov izpad. Prav tako še niso podali uradne izjave o tem.

V posodobitvi na svoji spletni strani o stanju storitev so zapisali le, da se zdi, da je težava "povezana z ločljivostjo DNS končne točke DynamoDB API v US-EAST-1".

'Ko se nekaj podre, potegne za seboj vse'

Profesor informacijske tehnologije na univerzi Notre Dame Mike Chapple meni, da se je po prvotnem izpadu zgodila serija novih napak. "Podobno kot pri obsežnem izpadu električne energije. Ekipe začnejo delati, da bi sistem ponovno vzpostavile, in napajanje je lahko sprva moteno. A možno je tudi, da je Amazon sprva obravnaval zgolj simptome izpada, ne pa tudi vzroka," je dejal.

Vodja Inštituta za prihodnost tehnologije Cori Crider pa je pojasnila, da je vse skupaj "nekoliko podobno podiranju mostu". "Razpadel je bistveni del gospodarstva," je dejala. In ker je toliko stvari v oblaku odvisno od Amazona, Microsofta in Googla (okoli 70 odstotkov), je po njenem mnenju ravnovesje nevzdržno.

Preberi še Amazon sporočil, da so težave s strežnikom odpravili

"Ko imaš koncentrirano ponudbo pri peščici monopolnih ponudnikov, ko se kaj takega podre, s seboj potegne ogromen odstotek gospodarstva," je dejala ter izpostavila potrebo po nakupu več lokalnih storitev, namesto da se podjetja zanašajo na peščico ameriških monopolnih platform.

"To je tveganje za našo varnost, našo suverenost in za naše gospodarstvo, zato moramo preučiti strukturne ločitve, da bodo naši trgi bolj odporni na tovrstne pretrese," je dodala.

Strokovnjak za računalništvo pa meni, da del odgovornosti nosijo tudi podjetja, ki uporabljajo AWS. "Podjetja, ki uporabljajo Amazon, niso poskrbela za vgradnjo zaščitnih sistemov v svoje aplikacije," je dejal Ken Birman, profesor računalništva na Univerzi Cornell v New Yorku.

Po njegovih besedah bi morali razvijalci aplikacij poskrbeti za vlaganje v varnostno kopiranje kritičnih aplikacij, ki so shranjene v oblaku. "Vemo, kako okrepiti te sisteme, in vemo, kako to storiti varno," je povedal.

Medtem pa bi vprašanje odgovornosti lahko pristalo tudi na sodišču.

amazon izpad elektrike monopol varnost
Naslednji članek

Amazon sporočil, da so težave s strežnikom odpravili

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŽigaLausegger
21. 10. 2025 12.19
Cloud cloud cloud... Butale.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
21. 10. 2025 12.08
Izpad AWS 20. oktobra 2025 je izhajal iz težave z omrežjem podatkovnih baz, ki je motila delovanje številnih spletnih mest in aplikacij, ki so odvisne od storitev v oblaku AWS. Vendar je omrežje Bitcoin decentralizirano in deluje na tisočih neodvisnih vozliščih po vsem svetu – ne na AWS ali pri katerem koli posameznem ponudniku. Še naprej je delovalo normalno, obdelovalo bloke in transakcije brez prekinitev. Vse težave z dostopom so bile verjetno povezane s centraliziranimi menjalnicami ali denarnicami, ki gostujejo na AWS, ne pa s samo osrednjo verigo blokov.
ODGOVORI
0 0
tech
21. 10. 2025 11.52
Nobenega velikega izpada interneta ni bilo, meni je delalo vse normalno. Crknilo je nekaj sistemov, ki so vezani na aws. Ne stvetu pa je toliko spletnih strani in app, da je to pljunek v morje.
ODGOVORI
0 0
2mt8
21. 10. 2025 11.43
+3
Pa plačujte s telefonom in kartico v takšni situaciji. Po možnosti takrat, ko ste že natočili gorivo, gotovine pa nimate dovolj pri sebi 😂😂😂
ODGOVORI
3 0
300 let do specialista
21. 10. 2025 11.43
+2
Vse šeje za izgovor, ko zafuraš vse kar se da.
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
21. 10. 2025 11.42
+2
ah...nemogoče...pingvini s pridruženo čredo so krulili da to nikakor ni možno...da so samo kartice/ brez gotovine/ povsem varne ...itd....hohohoooo...Nekdo ali nek heker naredi klik....in adijo info ...keš...in vse v kompletu...
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
21. 10. 2025 11.33
-4
Edino, kar je prizadeto, je navajanje novinarjev, da je izpadel internet.
ODGOVORI
0 4
Morgoth
21. 10. 2025 11.05
+6
Vsi pojdite v oblak in bodite odvisni od ponudnika. 🤡 Da ne govorim o morebitnih nepooblaščenih dostopih do podatkov s strani teh ponudnikov.
ODGOVORI
7 1
klop12
21. 10. 2025 11.15
+2
pa skrivoma vam bo laufal nek AI/strojno učenje na vaših poslovnih podatkih. sevede off-the-record
ODGOVORI
3 1
klop12
21. 10. 2025 11.04
+3
bogi Bezos, pa lih si je umislil umetno ženo iz plastike
ODGOVORI
4 1
losser
21. 10. 2025 11.24
+0
kaj ima to veze? on je srečen
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
21. 10. 2025 11.02
+0
Kdaj bo pa javna uprava ogrožena?
ODGOVORI
3 3
SDS_je_poden
21. 10. 2025 11.32
-2
Upam, da tako, kot je ogrožena tvoja pamet, ne bodo nikoli.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306