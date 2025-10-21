Po velikem izpadu interneta opozorila: 'Ogrožena varnost in gospodarstvo'

"Ta dogodek je pokazal, kako medsebojno odvisna je naša infrastruktura," je za BBC dejal profesor Alan Woodward z Univerze v Surreyju. Zaradi izpada strežnikov pri Amazon Web Services, kar naj bi bil vir velikega internetnega izpada po vsem svetu, je namreč motnje v delovanju zaznalo več kot 11 milijonov uporabnikov, prizadetih pa je bilo preko 1000 aplikacij.
Kot je dejal Woodward, je izpad pokazal, kako veliko spletnih storitev se pri svoji infrastrukturi zanaša na tretje osebe. "Težave se lahko tako pojavijo tudi pri največjih ponudnikih tretjih oseb, majhne napake, ki jih pogosto povzroči človek, pa imajo lahko širok in pomemben vpliv," je dodal.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
O težavah je poročala široka paleta spletnih mest in storitev, od velikih spletnih iger, kot je Fortnite, do aplikacije za učenje tujih jezikov Duolingo. Imune pa niso bile niti druge storitve, kot so Reddit in Lloyds Bank. Downdetector je v le nekaj urah prejel več kot štiri milijone prijav uporabnikov za okoli 500 spletnih mest.
Pozno zvečer je Amazon sporočil, da so se vse storitve Amazon Web Services (AWS) "vrnile v normalno delovanje". A še pred tem je moralo podjetje omejiti dele svojega sistema, da bi odpravilo osnovno težavo.
Podjetje sicer še ni razkrilo podrobnih informacij o tem, kaj je povzročilo ponedeljkov izpad. Prav tako še niso podali uradne izjave o tem.
V posodobitvi na svoji spletni strani o stanju storitev so zapisali le, da se zdi, da je težava "povezana z ločljivostjo DNS končne točke DynamoDB API v US-EAST-1".
'Ko se nekaj podre, potegne za seboj vse'
Profesor informacijske tehnologije na univerzi Notre Dame Mike Chapple meni, da se je po prvotnem izpadu zgodila serija novih napak. "Podobno kot pri obsežnem izpadu električne energije. Ekipe začnejo delati, da bi sistem ponovno vzpostavile, in napajanje je lahko sprva moteno. A možno je tudi, da je Amazon sprva obravnaval zgolj simptome izpada, ne pa tudi vzroka," je dejal.
Vodja Inštituta za prihodnost tehnologije Cori Crider pa je pojasnila, da je vse skupaj "nekoliko podobno podiranju mostu". "Razpadel je bistveni del gospodarstva," je dejala. In ker je toliko stvari v oblaku odvisno od Amazona, Microsofta in Googla (okoli 70 odstotkov), je po njenem mnenju ravnovesje nevzdržno.
"Ko imaš koncentrirano ponudbo pri peščici monopolnih ponudnikov, ko se kaj takega podre, s seboj potegne ogromen odstotek gospodarstva," je dejala ter izpostavila potrebo po nakupu več lokalnih storitev, namesto da se podjetja zanašajo na peščico ameriških monopolnih platform.
"To je tveganje za našo varnost, našo suverenost in za naše gospodarstvo, zato moramo preučiti strukturne ločitve, da bodo naši trgi bolj odporni na tovrstne pretrese," je dodala.
Strokovnjak za računalništvo pa meni, da del odgovornosti nosijo tudi podjetja, ki uporabljajo AWS. "Podjetja, ki uporabljajo Amazon, niso poskrbela za vgradnjo zaščitnih sistemov v svoje aplikacije," je dejal Ken Birman, profesor računalništva na Univerzi Cornell v New Yorku.
Po njegovih besedah bi morali razvijalci aplikacij poskrbeti za vlaganje v varnostno kopiranje kritičnih aplikacij, ki so shranjene v oblaku. "Vemo, kako okrepiti te sisteme, in vemo, kako to storiti varno," je povedal.
Medtem pa bi vprašanje odgovornosti lahko pristalo tudi na sodišču.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.