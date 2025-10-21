Po velikem izpadu interneta opozorila: 'Ogrožena varnost in gospodarstvo'

V ponedeljkovem velikem izpadu interneta, za kar naj bi bil kriv izpad strežnikov pri Amazon Web Services, je bilo prizadetih več kot 1000 aplikacij in spletnih mest, o težavah pa je poročalo več kot 11 milijonov uporabnikov. In četudi je Amazon sporočil, da so tehnične težave odpravili, pa strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti zaradi zanašanja podjetij na peščico monopolnih ponudnikov.

"Ta dogodek je pokazal, kako medsebojno odvisna je naša infrastruktura," je za BBC dejal profesor Alan Woodward z Univerze v Surreyju. Zaradi izpada strežnikov pri Amazon Web Services, kar naj bi bil vir velikega internetnega izpada po vsem svetu, je namreč motnje v delovanju zaznalo več kot 11 milijonov uporabnikov, prizadetih pa je bilo preko 1000 aplikacij. Kot je dejal Woodward, je izpad pokazal, kako veliko spletnih storitev se pri svoji infrastrukturi zanaša na tretje osebe. "Težave se lahko tako pojavijo tudi pri največjih ponudnikih tretjih oseb, majhne napake, ki jih pogosto povzroči človek, pa imajo lahko širok in pomemben vpliv," je dodal.

O težavah je poročala široka paleta spletnih mest in storitev, od velikih spletnih iger, kot je Fortnite, do aplikacije za učenje tujih jezikov Duolingo. Imune pa niso bile niti druge storitve, kot so Reddit in Lloyds Bank. Downdetector je v le nekaj urah prejel več kot štiri milijone prijav uporabnikov za okoli 500 spletnih mest.

DNS (Domain Name System) se pogosto razlaga kot "telefonski imenik interneta". Njegova naloga je, da pretvarja človeško berljiva imena spletnih strani (npr. www.24ur.co,) v številčne IP naslove, ki jih računalniki med seboj uporabljajo za komunikacijo. Ta postopek podpira način uporabe interneta, motnje v njegovem delovanju pa lahko povzročijo, da spletni brskalniki ne morejo najti vsebine, ki jo iščejo.

Pozno zvečer je Amazon sporočil, da so se vse storitve Amazon Web Services (AWS) "vrnile v normalno delovanje". A še pred tem je moralo podjetje omejiti dele svojega sistema, da bi odpravilo osnovno težavo. Podjetje sicer še ni razkrilo podrobnih informacij o tem, kaj je povzročilo ponedeljkov izpad. Prav tako še niso podali uradne izjave o tem. V posodobitvi na svoji spletni strani o stanju storitev so zapisali le, da se zdi, da je težava "povezana z ločljivostjo DNS končne točke DynamoDB API v US-EAST-1".

'Ko se nekaj podre, potegne za seboj vse'

Profesor informacijske tehnologije na univerzi Notre Dame Mike Chapple meni, da se je po prvotnem izpadu zgodila serija novih napak. "Podobno kot pri obsežnem izpadu električne energije. Ekipe začnejo delati, da bi sistem ponovno vzpostavile, in napajanje je lahko sprva moteno. A možno je tudi, da je Amazon sprva obravnaval zgolj simptome izpada, ne pa tudi vzroka," je dejal. Vodja Inštituta za prihodnost tehnologije Cori Crider pa je pojasnila, da je vse skupaj "nekoliko podobno podiranju mostu". "Razpadel je bistveni del gospodarstva," je dejala. In ker je toliko stvari v oblaku odvisno od Amazona, Microsofta in Googla (okoli 70 odstotkov), je po njenem mnenju ravnovesje nevzdržno.