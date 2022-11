'Zaobljubite se novemu Twitterju, sicer boste ostali brez službe'

Zaposleni na Twitterju so ob polnoči po lokalnem pacifiškem času prejeli e-poštno sporočilo, v katerem jim je Elon Musk sporočil, da bo podjetje v prihodnosti postalo "izjemno hardcore" . Osebje je bilo na povezavi prisiljeno klikniti "da" , s čimer so se zaobljubili "novemu Twitterju", zahtevo pa so morali potrditi do četrtka. "To bo pomenilo dolgotrajno delo z visoko intenzivnostjo," je dejal, glede na številna poročila. "Le izjemna uspešnost bo pomenila zadostno oceno." Če te obljube ne bodo podpisali, bodo dobili trimesečno plačo in jih bodo odpustili, je Musk domnevno zagrozil v elektronskem sporočilu.

Muskov čas pri Twitterju je zaznamoval naraščajoč opozicijski pristop do obstoječega osebja. Po nakupu podjetja je namreč najprej odpustil polovico osebja, od takrat pa še številne zaposlene, ki so dvomili o njegovi strategiji, nekatera od teh odpuščanj pa je objavil na Twitterju. Musk se v tvitih tudi posmehuje odpuščenim delavcem. V enem od tvitov je tako zapisal, da "Starlink znova gradi internet v vesolju, tako da morda vem nekoliko več kot kakšen tip, ki je napisal kodo za spletno stran" , v drugem pa jih je na videz sarkastično označil za "genije" .

Uvedba novega sistema plačljivih modrih kljukic se je s tem zamaknila za dva tedna, razlog za takšno odločitev pa je val lažnih računov, ki je zajel Twitter. To je Twitter prejšnji teden prisililo, da je začasno ukinil novi sistem plačljivih modrih kljukic in znova uvedel sivo oznako, s katero se izkazuje pristnost računov javnih oseb in organizacij.

Da bi se izognil ponovitvi težave z lažnimi računi, je Musk tvitnil, da bo v posodobljenem sistemu sprememba preverjenega imena povzročila izgubo kljukice, dokler Twitter ne potrdi, da je novo ime v skladu s pogoji storitve.

Musk je kmalu po 44 milijard težkem prevzemu Twitterja prevetril sistem modre kljukice, s katero je lahko uporabnik izkazoval svojo pristnost. Pred tem so morali zvezdniki iz sveta zabave, politiki, novinarji in druge javne osebe potrditi identiteto z dokazi, da so si prislužili značko z modro kljukico, s katero se izkazuje pristnost računa. Po novem modelu pa so značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali naročnino v višini osmih dolarjev na mesec. To je kmalu povzročilo kaos na družbenem omrežju. Številni uporabniki Twitterja so namreč izkoristili novi sistem preverjanja identitete uporabnikov te platforme in ustvarili lažne račune, s katerimi so se izdajali za znane osebe in organizacije.