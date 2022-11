Zaradi covida-19 Evropi grozi 'epidemija rakavih obolenj'

Pojasnili so še, da so pri večjemu delu rakavih bolnikov zdravniki diagnosticirali kasnejši stadij raka (v primerjavi s stanjem pred pandemijo ), kar je posledica znatnih zamud pri zdravstvenih obravnavah, ki niso bile povezane s covidnim zdravljenjem. "Tak premik stopnje raka bo v prihodnjih letih še naprej obremenjeval evropske zdravsvene sisteme, ki se ukvarjajo z raziskavami in zdravljenjem rakavih obolenj," so zapisali v poročilu.

Zamude pri zdravljenju rakavih bolnikov so se pojavljale, saj so bili prednostno obravnavani covidni bolniki.

"Ta problem bo na koncu ogrožal preživetje in prispeval k slabši kakovosti življenja mnogih evropskih bolnikov z rakom," so še opozorili raziskovalci.



Strokovnjaki so ugotovili, da so zdravstveni delavci v prvem letu pandemije zabeležili milijon in pol manj rakavih pacientov. Prav tako pa jih polovica ni prejela pravočasnega kirurškega posega ali kemoterapije. Približno 100 milijonov pregledov je bilo prestavljenih, zaradi česar strokovnjaki ocenjujejo, da je možno, da ima milijon evropskih državljanov neodkritega raka.

Poleg tega so bile zaradi varstvenih ukrepov, povezanih s pandemijo zaustavljene številne onkološke raziskave, zapirali so se tudi laboratoriji. "Skrbi nas, da zato Evropa hiti proti epidemiji raka, ki bo izbruhnila v naslednjem desetletju," so dejali onkološki raziskovalci. Ti dodajajo, da bi se katastrofa lahko preprečila, če se bo raziskave o rakavih obolenjih postavilo na prvo mesto, prav tako pa ojačalo onkološki oddelek.