Težave zaradi vremena: nad Slovenijo kroži nekaj letal

Nad Slovenijo v zraku kroži nekaj potniških letal, ki zaradi nevihte ne morejo pristati na letališču Jožeta Pučnika. Kot mirijo na letališču, je to povsem običajno za takšno vreme. "Zaradi nevihte nad letališčem letala čakajo na pristanek, ni pa to nič nenavadnega za takšno vreme," so pojasnili v klicnem centru, kjer so sicer dobili kar nekaj klicev z vprašanji na to temo.

Nevihta nad Slovenijo povzroča težave tudi pri pristanku nekaterih letal. Na nas se je obrnilo tudi več zaskrbljenih bralcev, ki pravijo, daje eno izmed potniških letal v okolici Novega mesta letelo precej nizko. Pri Fraportu so pojasnili, da ne gre za nič nenavadnega v tem vremenu, da zaradi nevihte nad letališčem letala čakajo na pristanek. Kot je razvidno iz podatkov na spletni strani letališča imajo zamudo letala Airbus 321 družbe Wizzair iz Bruslja, AirSerbia ATR72 iz Niša in Beograda ter Airbus A320 Turkish Airlines iz Istanbula. icon-expand Slika kroženja letal nad Slovenijo FOTO: Facebook