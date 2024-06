Žareča lisa nad Italijo sprožila divje teorije: 'So to vesoljci?'

Znanost in tehnologija

Splet je preplavil videoposnetek večernega neba, ki je med uporabniki družbenih omrežij sprožil vročo debato o tem, kaj prikazuje. "Je to morda Falcon 9 podjetja SpaceX?" je vprašal eden od uporabnikov spleta, spet drugi je bil prepričan: "To je NLP." Videoposnetek namreč prikazuje žarečo liso, ki s spremljajočim 'oblakom' potuje po temnečem se nebu. In kaj naj bi ta pojav v resnici bil?

Viralrn videoposnetki na spletu o skrivnostnem neznanem predmetu, obdanem s svetlobnim obročem, je na družbenih omrežjih sprožil vročo debato o tem, kaj naj bi predstavljal. Pojav so na nebu nad Italijo opazili in posneli v nedeljo zvečer, in sicer posnetki prikazujejo žarečo liso, ki jo spremlja 'oblak'.

Uporabniki spleta ugotavljajo, da bi lahko bil predmet lahko NLP, vendar pa dokazov, da bi bil pojav lahko zunajzemeljskega izbora, ni, poroča Rai News. Po mnenju drugih naj bi šlo za sondo za meteorološke meritve ali pa del rakete, ki se je vrnila v atmosfero. Na družbenem omrežju se je pojavila tudi teorija o Muskovih satelitih Starlinks, a to je malo verjetno. Dejstvo pa je, da so svetlo liso med 21. 30 in 22. uro opazili v več različnih italijanskih regijah, med drugim na Siciliji, v Kalabriji, Apuliji, Kampaniji in Bazilikati.

In kaj naj bi pojav v resnici bil? Nobena uradna oseba dogodka še ni pojasnila, zaradi česar bi lahko tudi v prihodnje ostal nepojasnjen, piše italijanski medij.

Ugibanja o vesoljcih in neznanih letečih predmetih sicer niso nič novega. Pred dvema letoma je ameriški kongres zaradi preteklih "videnj" sklical zaslišanje o tovrstnih nepojasnjenih objektih. Od leta 2004 do 2022 je bilo namreč zabeleženih "144 poročil o neidentificiranih nenavadnih pojavov na ameriškem nebu".