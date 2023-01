Zaslužek kibernetskih kriminalnih tolp usiha: žrtve nočejo plačati odkupnin

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Žrtve kibernetskega kriminala imajo svojih izsiljevalcev dovolj. Raziskovalci namreč pravijo, da so kibernetsko kriminalne tolpe utrpele 40-odstotni padec v zaslužku, saj jim njihove žrtve ne želijo več plačati odkupnine. A čeprav se je zaslužek hekerjev zmanjšal, pa se je število napadov v preteklem letu povečalo. Spremenila pa se je tudi taktika hekerjev: ti naj bi se, kot ocenjujejo kibernetski strokovnjaki, zaradi več uspešnih policijskih akcij in sankcij zoper kibernetske kriminalce z večjih in donosnejših tarč zdaj raje usmerili k manjšim, a pogostejšim napadom.