Zaznali skrivnostne radijske signale iz globokega vesolja

Astronomi so razkrili, da je radijski teleskop CHIME v obdobju dveh mesecev zaznal več skrivnostnih radijskih signalov, ki prihajajo iz oddaljene galaksije. Seveda pa so skrivnostni signali znova prebudili razpravo o tem, ali smo v vesolju res sami.

Znanstveniki so zaznali 13 t.i. hitrih radijskih valov oziroma fast radio bursts – FRB,med njimi pa je tudi ponavljajoči se signal, ki naj bi izviral iz galaksije, oddaljene približno 1,5 milijarde svetlobnih let, piše v znanstveni razpravi, objavljeni v reviji Nature. Ponovil naj bi se šestkrat, domnevno iz iste lokacije. Radijske signale iz globokega vesolja so zaznali že večkrat, opazili so jih že okoli 60, a običajno so enkratni.

FRB so milisekundni izbruhi radijskih valov, ki izvirajo iz neznanih delov prostora. Prvi znani zabeleženi dogodek se je zgodil leta 2001, vendar so ga raziskovalci opazili in preverili šele leta 2007.

In tako je za največ razburjenja poskrbel prav ponavljajoči se signal, ki so ga znanstveniki zabeležili šele drugič v zgodovini: "Vedoč, da obstaja še eden, lahko sklepamo, da jih je tam zunaj lahko še več," je za BBCdejala Ingrid Stairs, astrofizičarka z Univerze Britanska Kolumbija. "Z več ponovitvami in več viri na voljo za raziskovanje in preučevanje, bi lahko razumeli te kozmične uganke – od kod prihajajo in kaj jih povzroča." Radijske signale je zaznal observatorij CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), lociran v dolini Okanagan v Kanadi. Sestavljen je iz štirih 100metrskih anten, ki vsak dan pregledujejo oziroma preskenirajo celotno severno nebo. Gre za najnovejši radijski teleskop, ki je z delom pričel šele v lanskem letu. In že zaznal 13 omenjenih signalov, med njimi je tudi sedem registriranih pri 400 megahertzih, kar je najnižja FRB frekvenca do sedaj.

