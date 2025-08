ZDA bi na Luni zgradile jedrski reaktor

Prva država, ki bo na Luno postavila reaktor, bi lahko "razglasila območje prepovedi", kar pa bi, kot je vzpostavljeno v direkciji, močno oviralo Združene države. Slednje kaže na zaskrbljenost Nase glede projekta, na katerem sodelujeta Kitajska in Rusija.

Direktiva agenciji nalaga, naj zbere predloge industrije za izgradnjo 100-kilovatnega jedrskega reaktorja, ki bi ga izstrelili do leta 2030. Nasa je pred tem sicer že financirala raziskave 40-kilovatnega reaktorja za uporabo na Luni, z načrti, da bi bil reaktor pripravljen za izstrelitev do začetka tridesetih let 21. stoletja.

Ob tem mora Nasa imenovati tudi vodjo projekta in v 60 dneh pridobiti mnenje industrije. Agencija išče podjetja, ki bodo sposobna izstreliti reaktor do leta 2030, saj namerava Kitajska takrat na Luno pristati s svojim prvim astronavtom.