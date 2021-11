Na 'črnem seznamu' ZDA proizvajalec vohunske programske opreme iz afere Pegasus

Ameriško ministrstvo za trgovino je za izraelsko družbo NSO Group in še tri druga podjetja uvrstilo na poseben črni seznam, ki za izvoz zahteva posebna vladna dovoljenja. Bidnova administracija je izraelsko družbo uvrstila na črni seznam ZDA, potem ko je ugotovila, da je proizvajalec vohunske programske opreme ravnal "v nasprotju z zunanjo politiko in interesi nacionalne varnosti ZDA".

To pomeni, da bo NSO Group in ostalim podjetjem na seznamu prepovedano kupovati dele in komponente od ameriških podjetij brez posebne licence. Ob tem pa omejuje tudi prodajo programske opreme po vsem svetu, tudi v ZDA.

"Ukrep je del prizadevanj Bidnove administracije, da bi človekove pravice postavili v središče zunanje politike ZDA, vključno s prizadevanjem za zaustavitev širjenja digitalnih orodij, ki se uporabljajo za represijo," so ob tem dejali na ministrstvu. Kot so dejali, so ta prizadevanja usmerjena v izboljšanje digitalne varnosti državljanov, boj proti kibernetskim grožnjam in ublažitev nezakonitega nadzora.