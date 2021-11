Razbitine ogrozile ISS. Je šlo za testiranje ruskega protisatelitskega orožja?

Incident se je zgodil v času, ko so v javnost prišla nepotrjena poročila, da je Rusija izvedla preizkus protisatelitskega orožja (ASAT). Gre za redko demonstracijo, s katero želijo države pokazati svojo "moč", vesoljska skupnost pa jih sicer kritizira zaradi nevarnosti, ki jo to predstavlja za posadke v nizki Zemljini orbiti, poroča The Guardian.

"Ameriško vesoljsko poveljstvo je seznanjeno z incidentom, zaradi katerega v vesolje odtekajo razbitine. Aktivno si prizadevamo opredeliti obseg razbitin, prav tako bomo še naprej zagotavljali ustrezno obveščanje vesoljskih poveljstev drugih držav, da bodo lahko ob morebitnem srečanju z razbitinami ustrezno reagirala," so v ponedeljek sporočili iz agencije.