ZDA prepovedale prodajo in uvoz naprav več kitajskih podjetij

"Na podlagi naše odredbe ni mogoče odobriti novih naprav Huawei ali ZTE," je na Twitterju zapisal komisar FCC Brendan Carr in opozoril, da je to prvič v zgodovini komisije, da je bila odobritev novih naprav prepovedana zaradi skrbi za nacionalno varnost. Obstaja pa tudi možnost, da bi FCC preklical odobritve že obstoječim napravam podjetij. Poleg podjetij Huawei in ZTE odredba zadeva tudi naprave podjetij Hytera Communications ter Hangzhou Hikvision Digital Technology in Dahua Technology, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nobena nova oprema teh podjetij ne bo odobrena, "če ne zagotovijo FCC, da se oprema ne bo uporabljala za javno varnost, varnost vladnih objektov in druge namene nacionalne varnosti," je še dodal Carr.