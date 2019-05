ZDA prestavile prepoved poslovanja s Huaweiem za 90 dni

Po tem ko je ameriški predsednikDonald Trump kitajskega velikana Huawei uvrstil na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne morejo poslovati, razen če imajo licenco, čemur je sledila poteza Googla, ki je Huaweiu blokiral dostop do nekaterih ključnih storitev in aplikacij, so ZDA sedaj svojo odločitev 'prestavile' za 90 dni, s čimer se želijo izogniti nekaterim motnjam na trgu, so sporočili iz ameriškega ministrstva za trgovino.

To sicer dodaja, da prestavitev za 90 dni ne spreminja Trumpove odločitve o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Kot so pojasnili, so Huaweiju le izdali začasno dovoljenje, ki bo temu tehnološkemu gigantu omogočil poslovanje z ameriškimi podjetji.

"Začasno splošno dovoljenje operaterjem daje čas, da sklenejo dogovore z drugimi, ministrstvu pa manevrski prostor za določitev dolgoročnih ukrepov za ameriška in tuja telekomunikacijska podjetja, ki so trenutno odvisna od Huaweijeve opreme," je pojasnil ameriški minister za trgovino Wilbur Ross.