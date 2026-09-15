ZDA prvič doslej potrdile: V vesolju imamo orožje

"ZDA imajo v orbiti orožje za nadzor vesolja, ki je sposobno braniti združene sile pred sovražnim delovanjem nasprotnika," je po poročanju Deutsche Welle v sporočilu za javnost navedel tiskovni predstavnik ameriških vesoljskih sil. S tem so ZDA prvič potrdile obstoj takšnega ameriškega orožja v vesolju, niso pa razkrile podrobnosti o svojih zmogljivostih. Podobno je na ponedeljkovi konferenci o letalstvu, vesolju in kibernetskem prostoru sporočil tudi predstavnik ameriških letalskih sil Troy Meink.

Orožje v vesolju FOTO: Shutterstock

Ameriške vesoljske sile so ob tem dodale, da nadzor vesolja zajema področja delovanja, potrebna za izpodbijanje in nadzorovanje vesoljskega prostora, med katerimi je tudi uporaba "kinetičnih in nekinetičnih sredstev za vplivanje na zmogljivosti nasprotnika". Orožje pa da lahko uporabijo tako za napad kot za obrambo. Namestitev orožja so medtem utemeljevali s sklicevanjem na svoja dva največja geopolitična tekmeca – Rusijo in Kitajsko –, ki da predstavljata grožnjo ameriškim interesom v vesolju. Kitajska "razvija in upravlja vesoljske zmogljivosti ter zmogljivosti za delovanje proti vesoljskim sistemom v okviru strategije vojaške modernizacije," Rusija pa "vesolje dojema kot bojišče in meni, da bo prevlada v vesolju odločilen dejavnik v prihodnjih konfliktih," so sporočili v izjavi.

'ZDA naj prenehajo s pripravami na vojno v vesolju'

In kakšen je bil odziv obeh držav? Kitajska je po razkritju ameriških vesoljskih sil Washingtonu namenila poziv: "Ameriško stran pozivamo, naj preneha širiti svoje vojaške zmogljivosti in se pripravljati na vojno v vesolju." Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakun je ob tem posvaril pred oboroževalno tekmo v vesolju. "Menimo, da mora biti vesolje brez kakršnega koli orožja," pa je novinarjem v Moskvi dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal: "Računamo na široko mednarodno poenotenje pri nadaljnjem prizadevanju za popolno demilitarizacijo vesolja." Leta 1967 so največje svetovne velesile in druge države podpisale The Outer Space Treaty oz. Mednarodni sporazum o zunanjem vesolju, ki je naslavljal največjo skrb – namestitev jedrskega orožja v vesolju. Od takrat Rusija, ZDA, Indija in Kitajska iščejo načine za bojevanje v vesolju, ki niso zajeti v tej pogodbi, kar vključuje tudi napade na satelite, ki so ključni za vojaško komunikacijo, navigacijo in nadzor.