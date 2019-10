Zdaj lahko kupite robota, ki odpira vrata, nosi tovor, skače in pleše

Podjetje Boston Dynamics je pred nekaj tedni v prodajo ponudilo prvega robota, ki bo v serijski proizvodnji. Spot je štirinožni robot, ki bi ga lahko uporabljali za nevarna dela, ali pa za lajšanje določenih del.

V Boston Dynamics so v preteklosti že večkrat presenetili s prototipi robotov, ki so lahko skakali, igrali glasbene inštrumente ali pa plesali. Spot pa je zdaj njihov prvi produkt, ki ga počasi dajejo v serijsko proizvodnjo, in ga bomo lahko kupili tudi vsakdanji ljudje. Kot so v podjetju rekli za IEEE Spectrum, je njihovo"osnovo vodilo, da bi celoten strošek najema teh prvih robotov stal manj, kot stane avtomobil. A, kako drag naj bi ta avto bil, je odvisno od najemnih pogodb in za koliko časa bi te robote najemali."

Spot lahko hodi, skače, se izogiba oviram, hodi po stopnicah in še marsikaj drugega. Robot je narejen po željah naročnika, nadzorujejo ga pa močni računalniki s petimi senzorskimi moduli, ki so nameščeni na vsaki strani robota. S pomočjo senzorjev si robot izrisuje celotno sliko okolice in nato izračuna pot. Na eno polnjenje robot lahko deluje približno 90 minut, na osnovno konfiguracijo pa lahko dodate še 14 kilogramov dodatnih modulov. To so lahko kamere, senzorji, roke in, vsaj v teoriji, tudi orožje.

V paketih, ki jih ponujajo pri Boston Dynamics je videti, da so robota, vsaj v začetni fazi, videli na gradbiščih, območjih, kjer so nevarne snovi, ki bi ogrožale ljudi. Deloval bi kot podporna enota, predvsem s pridobivanjem podatkov in poročanjem o stanju okolice, ki bi jo nadzoroval.

Direktor podjetja Marc Raibertje na predstavitvi rekel, da se oseba z njim nauči upravljati v 15 sekundah, saj se ga upravlja s kontrolorjem, ki spominja na priljubljene igralne konzole. Kot prikazuje, kompleksne gibe in izogibanja počne robot sam. Vi mu samo ukažete, da se premakne od točke A do točke B. Kontrolor ima tudi povratno zanko, ki vam nakazuje v kakšnem stanju je robot: če recimo pride do ovire, se spremeni odzivnost kontrolorja, kar nakazuje, da robot mora narediti nekaj težjega. "Težko vam razložim kako deluje, vsaj dokler ne vzamete kontrolor v roke in Spot prečka oviro. Nič vam ni potrebno storiti, razen pritisniti, da gre naprej." Podjetje je tudi zainteresirano, da bi se za najem robotov prijavili potencialni razvijalci, ki bi skupaj z njimi lahko sodelovali pri nadaljnjem razvoju robota.