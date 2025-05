Zdravili za komarje: preboj pri preprečevanju malarije

"Pred tem nismo poskušali neposredno uničiti parazitov v komarju, saj smo preprosto ubijali komarje," je dejala raziskovalka Alexandra Probst s Harvarda. Prepričana je, da ta pristop ni več primeren.

V svoji raziskavi, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, so podrobneje preučili DNK malarije, da bi našli šibke točke. Obenem pa so naredili seznam morebitnih zdravil in uspeli najti dve učinkoviti, ki sta v celoti ubili parazite v komarjih.

Zdravili so testirali tako, da so ju nanesli na mreže proti komarjem. Pri tem pa so ugotovili, da tudi če komar preživi stik z mrežo, absorbirano zdravilo ubije parazite, tako da se malarija ne more več širiti.

"Mislim, da je to res vznemirljiv pristop, saj gre za popolnoma nov način, kako se lotiti komarjev samih," je ocenila Probst.

Tak način zdravljenja pa tudi zmanjša verjetnost, da bo parazit postal odporen na zdravila, saj je v vsakem komarju po manj kot pet parazitov, medtem ko se jih lahko v človeku po okužbi najde tudi po več milijard, je še pojasnila.

Zdravilo ostane na mreži aktivno približno eno leto, zato je to po oceni znanstvenikov tudi ugodna in dolgotrajna alternativa insekticidom.

Medtem ko so učinkovitost v laboratoriju že dokazali, pa bodo v kratkem učinkovitost preverili tudi v resničnem svetu in sicer v Etiopiji. Do zaključka študije bo verjetno minilo še nekaj let.