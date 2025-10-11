Napredno lasersko zdravljenje odpravlja srbečico in bolečino pri lihnovi sklerozi

Zgodba pacientke, stare dobrih 50 let, ki je prve spremembe spolovila opazila pred tremi leti. Začelo se je s srbečico, "ki je bila najprej ne preveč pogosta, morda je enkrat na teden začelo malo srbeti, potem je nehalo. Ponoči je bil največji problem, čez dan niti ne in je vse skupaj postalo prehudo."

Obiskala je ginekologinjo, ki je prav tako opazila spremembe na spolovilu, "to je bil zame alarm, da stvar ne štima," je povedala pacientka.

Prvič je slišala za lichen, drugih posebnih napotkov pa ni dobila. Zato je pričela raziskovati in pred dobrim letom odkrila zdravljenje z laserjem. Naročila se je na pregled in z biopsijo dobila potrditev, da ima res avtoimuno bolezen, lihnovo sklerozo. Gre za eno od sedmih vrst lichna.

Doc. dr. Leon Meglič iz Ginekološke ambulante Meglič je o vrsti povedal: "Ta je od vseh teh najbolj zoprn, najdlje traja, najtežje se ga zdravi in ima celo neko predrakavo stopnjo, možnost, da se nekoč spremeni tudi v rakasto obliko."

Ginekologi predpisujejo različna mazila, tudi kortikosteroide, ki stanje pomirijo le za kratek čas, saj se koža na spolovilu tanjša, kar dolgoročno povzroča dodatne težave.

V Ginekološki ambulanti Meglič so pred leti za zdravljenje lichna prvič uporabili laser.

"Prva pacientka, ki smo jo zdravili, je že šest let od tega uvodnega zdravljenja in se še ni vrnila, da bi se stvari oz. simptomi spet poslabšali. In tudi nobena druga," o dobri praksi razlaga Meglič. Najprej naredijo drobne luknjice, skozi katere nastopi obnova tkiva, to je za tisti zgornji del kože, ki je najbolj občutljiv. Za globlje strukture, katerim se že spreminja oblika, pa uporabljajo drug laser.

"Predolgo sem čakala, zato tudi ne moreš pričakovati, da bo po eni terapiji stvar kar izginila. Lahko rečem, da se je po tretji začelo izboljševati," je povedala pacientka.

"Nikakor nikomur ne rečem, nobeni pacientki, da se je to rešilo za zmeraj in tako naprej. Zadovoljni smo že, če se za nekaj let stvar odloži. Neprecenljivo je, da lahko zaspite, ne da bi vas srbelo," je povedal Meglič.

"Je res, če primerjam za nazaj, kot noč in dan. Da bi se ponoči zdaj zbujala zaradi tega, ne," zaključuje pacientka.

Ker so terapije z laserjem še vedno v fazi testiranja, naše zavarovalnice zdravljenja še ne plačujejo. Storitev je tako omejena na samoplačnike, število terapij pa je odvisno od stanja bolnice. Z laserjem sicer zdravijo le odrasle, saj se lichen lahko pojavi že pri otrocih, redkeje tudi pri moških.