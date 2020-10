Eksperimentalni koktejl protiteles, ki ga je prejel Trump

V poznih večernih urah je odjeknila novica, da so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepeljali v bolnišnico, manj kot dan zatem, ko je bil na testiranju pozitiven na koronavirus. Že pred odhodom v bolnišnico je prejel koktejl protiteles. Kasneje pa so se v bolnišnici odločili za zdravljenje z remdesivirjem, je v sporočilu za javnost potrdil zdravnik Bele hiše dr. Sean Conley .

Omenjeni poliklonalni koktajl protiteles proizvaja farmacevtsko podjetje Regeneron, gre za poskusno zdravljenje proti koronavirusu, ki pa je do sedaj pokazalo obetavne rezultate. Preizkušeno je bilo na več sto bolnikih v Veliki Britaniji, je za Guardian potrdil oxfordski profesor in epidemiolog Peter Horby. Zdravljenje REGN-COV2 so začeli uporabljati pretekli konec tedna v treh bolnišnicah kot del klinične preiskave, upajo pa, da bodo testiranja razširili na 30 do 40 bolnišnic. Po besedah Horbyja že en odmerek zdravila nudi zaščito od enega meseca do šestih tednov.

Šlo naj bi za kombinacijo dveh različnih protiteles, ki naj bi posnemala naš imunski sistem; proteinov, ki so narejeni tako, da se 'prilepijo' na koronavirus ter ga s tem naredijo bolj 'vidnega' za naš imunski sistem: "Pomaga preprečiti virusu, da se pritrdi na celice, v njih vstopi in se razmnožuje. Prav tako pomaga našemu imunskemu sistemu, da napade virus," je dejal Horby po poročanju BBC. Po njegovih trditvah gre za eno najobetavnejših zdravljenj proti koronavirusu, ki je bilo izredno učinkoviti pri testiranju na živalih.

V znanstvenih vrstah naj bi obstajalo veliko upanja, da bo zdravljenje uspešno in učinkovito. Med tistimi, ki so javno dejal, da je zdravilo obetavno, je tudi glavni ameriški epidemiolog Anthony Fauci. Zdravila regulatorji sicer še niso odobrili. Trump jemlje tudi vitamin D, cink, famotidin,melatonin in aspirin.

Zdravniki sicer opozarjajo, da ameriški predsednik zaradi svoje starosti in prekomerne telesne teže sodi v rizično skupino. Zdravnike skrbi tudi njegova visoka raven holesterola. Težja oblika bolezni se običajno pojavi šele v drugem tednu bolezni.

Svetovni podatki sicer kažejo, da je smrtnost med osebami v srednjih 70. letih starosti okoli štiriodstotna, stopnja smrtnosti pa je višja pri moških, kot pri ženskah.

Trumpa sedaj zdravijo z remdesivirjem, zdravilom, ki je bilo prvotno namenjeno za zdravljenje ebole, a se je izkazalo kot učinkovito v boju proti covidu-19. Gre tudi za prvo zdravilo proti koronavirusu, ki ga je odobrila Evropska komisija. A remdesivir naj bi dajali že hudo bolnim pacientom, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah ali pa se jim zelo hitro povečuje potreba po dodajanju kisika.

Glede na nadaljnji razvoj Trumpovega zdravstvenega stanja pa se bo njegovo zdravljenje po mnenju strokovnjakov še spreminjalo.