Astronavtka zanikala namigovanja o zaskrbljujoči izgubi teže v vesolju

Nasa je objavila fotografije 59-letne Sunite Williams , ki je po 160 dneh na Mednarodni vesoljski postaji izrazito shujšala. Vir iz Nase je za New York Post prejšnji teden razkril, da so imeli že več sestankov, na katerih naj bi obravnavali prav zdravstveno stanje astronavtke.

Po fotografijah sodeč, je astronavtka izgubila tudi nekaj kilogramov. Astronavti morajo namreč zaradi sprememb v prebavi in okolju zaužiti tudi do trikrat več kalorij kot ljudje na Zemlji, vsak dan morajo telovaditi vsaj dve uri, da ohranjajo mišično maso in 'trdoto' kosti v breztežnem okolju, ob tem pa porabijo ogromno kalorij. Williamsova trdi, da so njena stegna in zadnjica večji, saj naredi veliko počepov.

S tem je zavrnila navedbe, da naj bi bilo njeno stanje zaskrbljujoče. Na očitke so se odzvali tudi pri Nasi, kjer trdijo, da imajo vsi njihovi astronavti na ISS redne zdravstvene kontrole, njihovo stanje pa spremljajo tudi specialisti.