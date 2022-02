Združili zdravljenji: končno upanje za bolnike z zahrbtnim rakom trebušne slinavke?

Raziskovalci z Inštituta za raziskave raka v Londonu so v okviru svojih raziskav združili dve zdravljenji, ki se že uporabljata v bolnišnicah, in ju testirali na miših.

Eden od načinov zdravljenja je imunoterapija, ki vključuje zdravilo, ki krepi imunski sistem za boj proti raku, poroča Independent. Zdravilo deluje tako, da blokira beljakovine, ki preprečujejo imunskemu sistemu, da napade rakave celice. Gre za zdravilo, ki je že bilo uspešno proti nekaterim rakom, toda tumorji raka trebušne slinavke imajo debelo zunanjo plast, ki preprečuje, da bi zdravilo prebilo pregrado.

Drugo zdravljenje pa vključuje visoko intenzivni fokusiran ultrazvok (HIFU), ki tumor napade z impulzi zvočnih valov. To ustvarja majhne mehurčke v celicah, ki predrejo luknje v zaščitni plasti, to pa bi omogočilo učinkovito delovanje zdravila.

Miši s tumorji trebušne slinavke, ki so prejemale kombinirano zdravljenje, so živele 25 odstotkov dlje kot tiste, ki so prejemale samo HIFU, in 35 odstotkov dlje kot tiste, ki so prejemale samo zdravilo. Prav tako so živele tudi 40 odstotkov dlje od tistih, ki sploh niso bile zdravljene.

Raziskovalec dr. Petros Mouratidis je dejal, da bi takšno zdravljenje lahko ljudem dodalo nekaj dodatnih mesecev življenja. Toda miši so prejele samo eno zdravljenje in raziskovalci upajo, da bi lahko zdravljenje dva v enem potencialno ozdravilo raka trebušne slinavke.

Če bodo poskusi na ljudeh uspešni, bi se lahko zdravljenje široko uporabljalo v petih letih.

Mouratidis je tudi optimističen, da bo zdravljenje delovalo tudi v kasnejših stadijih bolezni, kar je ključnega pomena, saj večina primerov raka trebušne slinavke dolgo ni diagnosticirana.

Rak trebušne slinavke je težko odkriti, ker je organ zakopan globoko v telesu, zato tumorjev ni mogoče videti ali občutiti. Bolezen tudi pogosto ne povzroča jasnih simptomov, dokler tumor ne zraste in se razširi na druge organe.

Britanski podatki kažejo, da tam več kot polovica ljudi z rakom trebušne slinavke umre v treh mesecih po diagnozi in le vsak četrti živi eno leto ali dlje.